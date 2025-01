Articuladores e formadores regionais participam da construção de diretrizes operacionais - Foto Seduct/Divulgação

Publicado 13/01/2025 14:39

Campos – A superação do analfabetismo e a qualificação de jovens e adultos é um dos desafios do governo de Campos dos Goytacazes (RJ). Um dos passos foi dado no último dia nove, pelo articulador Pedagógico das políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Marcelo Vianna.

O assunto fez parte da pauta de reunião operacional com coordenadores do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Foram debatidas estratégias de ações conjuntas do Pacto Nacional e no Estado do Rio de Janeiro.

Vianna representou o secretário da secretaria, Marcelo Feres. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e contou também com as presenças de articuladores e formadores regionais, que, segundo o articulador, se apresentaram para construção de diretrizes operacionais e cronograma de reuniões.

“Destacou-se a equipe do Norte Fluminense, que conta com uma articuladora e três formadores que atenderão a 10 municípios com a meta de formar 10 formadores locais em cada município respectivo”, pontua Vianna, um dos formadores. Os municípios terão de 20 de janeiro a 21 de fevereiro para a realização do termo de adesão.

De acordo com a coordenadora do Consed, Heloísa Andrade, o Pacto Nacional pela superação do analfabetismo e qualificação da Educação de Jovens e Adultos é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), desenvolvida com a colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A política busca superar o analfabetismo de jovens, adultos e idosos.

A coordenadora aponta ainda que o objetivo é, também, elevar a escolaridade de jovens, adultos e idosos; ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos (EJA) nos sistemas públicos de ensino, inclusive entre os estudantes privados de liberdade; e ampliar a oferta da EJA integrada à educação profissional.