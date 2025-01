Uma das propostas é focada no trânsito entre o antigo ?Trevo do Índio? e o Parque Rodoviário - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 15/01/2025 14:00 | Atualizado 15/01/2025 14:40

Campos – Por entender que grande parte das etapas do Plano de Exploração Rodoviária (PER) da BR-101, apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), não atende às necessidades do município, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) decidiu sugerir inserções no edital.

O prazo para sugestões, por meio de Consulta Pública, foi aberto dia 13 de dezembro e encerrado segunda-feira (13), pela Agência Reguladora dos Transportes. O município detecta falta de previsão de intervenções importantes no percurso de 123 quilômetros (km) da BR-101 na cidade e nos distritos, além de uma previsão de execução muito defasada.

De acordo com o subsecretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, Sérgio Mansur, entre as propostas do governo estão construção de travessia inferior, no bairro Padaria Nogueira; viaduto na interseção com prolongamento da Avenida Nossa Senhora do Carmo; passarelas em Guarus e Ururaí.

Também estão na relação: duplicação em trecho crítico do perímetro urbano; ciclovias (Guarus); via marginal para acesso ao Parque Rodoviário; reconstrução da ponte sobre o Rio Ururaí (antiga e dimensões inadequadas); construção de oito retornos; e reforma dos acessos aos distritos. Todos os itens estão inseridos no relatório de sugestões à ANTT, por meio da subsecretaria.

Consta, ainda, construção de via marginal à BR-101 entre o km 65+550m e o km 66+700, em sentido decrescente. “O objetivo é criar uma via alternativa para o intenso trânsito entre o antigo ‘Trevo do Índio’ e o Parque Rodoviário, de forma que esses veículos não precisem trafegar na rodovia”, ressalta Mansur.

ANTECIPAÇÃO - Outra ideia apresentada pela prefeitura para mitigar as causas das retenções cada vez mais constante em um dos pontos críticos, dos 32 quilômetros no perímetro urbano da BR-101, é a proposta de antecipar, para o primeiro ano, o início das obras de duplicação das faixas de rolamento (multivia) entre o km 64,1 e o km 65,5 (entre o Hotel Doce Lar e o Partage Campos (Boulevard Shopping).

O projeto já foi elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em acordo com a prefeitura. “A maior parte das sugestões que foram apresentadas decorre do fato de que são intervenções necessárias, mas não constam no PER com vistas ao edital de concessão concernente à BR-101”, justifica o subsecretário.

Mansur argumenta que todas as sugestões que o governo municipal apresentou à ANTT na Consulta Pública são relevantes; porém, algumas intervenções de caráter prioritário: “Já se fazem necessárias. A duplicação do trecho entre o Hotel Doce Lar e o Boulevard Shopping, por exemplo, está neste contexto. Essa medida é necessária para ampliar a capacidade de escoamento do tráfego na travessia do trecho na área central da cidade".

PASSARELA - Outras necessidades apresentadas à ANTT visam proporcionar mobilidade e segurança aos pedestres na região de Guarus (margem direita do Rio Paraíba do Sul). “Nesta região, a prefeitura propõe a construção de trecho com multivia (pista de rolamento e faixa de ciclovia entre os quilômetros 54+342 e 57,300)”, assinala o subsecretário.

O objetivo é manter a área urbana integrada e Mansur observa que Guarus é uma região com grande densidade populacional: “Entre a cidade e o distrito de Travessão temos várias comunidades situadas às margens da rodovia, numa extensão de 18 quilômetros, com importante movimentação de veículos, pedestres e ciclistas”, traça.

A conclusão apresentada é de que há necessidade de inserir no edital passarelas nos quilômetros 53,0 (Guarus); 73,08 e no 74,06 (ambas no distrito de Ururaí: “Essas passarelas são necessárias para atender as estações norte e sul de integração do transporte urbano e no ponto de concentração da população”, enfatiza Mansur.

ROTATÓRIAS/BAIAS – Com foco ainda no percurso da BR-101, Mansur afirma que a prefeitura demonstra preocupação com a mobilidade e segurança nos acessos às localidades, tendo sido apresentadas oito sugestões para retornos: “São oito sugestões de construção de dispositivos (baias/rotatória), para acesso de forma a atender também veículos das comunidades marginais à BR-101, nos quilômetros 7+250; 15+500; 27+700; 32+700; 34+550; 51+450; 53+500; e 55+300”.

Para criar condições de segurança aos usuários da rodovia e à população das margens da rodovia, foram indicadas construção e manutenção de 13 acessos e retornos em frente a localidades e distritos, ao longo dos 123 quilômetros da BR-101 no município, até ao limite do estado do Rio com o Espírito Santo, em localidades do norte do município.

“É sugerido à ANTT reavaliar o projeto de interseção do km 67 (Trevo do Índio), para melhorar o nível de serviço de mobilidade bastante intenso, em função da conexão de duas importantes artérias urbanas que são a Avenida Nilo Peçanha e Avenida Arthur Bernardes”, acentua Mansur citando que é solicitada autorização para instalação de abrigos de passageiros ao longo da BR-101 para melhor comodidade dos usuários do transporte.