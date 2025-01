Rodrigo Carvalho e Wladimir Garotinho ressaltaram a importância do benefício para as famílias - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 14/01/2025 18:46

Campos - “Vocês viveram momentos desafiadores, difíceis, mas a prefeitura trabalhou para assistir todos nos momentos de dificuldades que passaram”. A mensagem é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, direcionada a 329 famílias que receberam, nesta terça-feira (14), o Cartão Recomeçar.

Pago em parcela única de R$ 3 mil o cartão é custeado pelo governo do estado e entregue às famílias atingidas pelas fortes chuvas que causaram alagamentos em diversos pontos do município em março de 2024; pode ser usado para compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos.

Nessa segunda-feira (13), 235 moradores do distrito de Santo Eduardo e outras localidades da região norte do município receberam o benefício, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Com a remessa desta quarta-feira, totaliza 564.

A entrega aconteceu no auditório da prefeitura, para referenciados nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Esplanada, Farol de São Tomé, Goitacazes, Jóquei Clube, Penha, Matadouro, Parque Guarus e Custodópolis. Além de Wladimir, também estiveram presentes a primeira-dama, Tassiana Oliveira; secretário, Rodrigo Carvalho; subsecretária, Graziele Gonçalves; e a coordenadora Geral dos Cras, Verônica Rocha.

QUEM TEM DIREITO - Wladimir ressalta que as famílias beneficiárias podem contar com o governo municipal: “Podem contar com o nosso trabalho, toda nossa atenção, pois nossas equipes estarão sempre à disposição para prestar auxílio e dar o apoio de que necessitarem para enfrentar os desafios”, reafirma o prefeito.

Segundo Rodrigo Carvalho, o saldo fica disponível para os beneficiários em até 10 dias úteis após a entrega: “O Cartão Recomeçar é um programa do governo estadual, para auxiliar pessoas que passaram por alguma situação de calamidade e que, na época do ocorrido, já tinham o Cadastro Único do governo federal, um dos critérios para comprovar a renda das famílias”.

O secretário detalha que a responsabilidade de coordenar a distribuição é da secretaria: “Nós, enquanto município, ficamos responsáveis pela entrega dos cartões, que chegam sem saldo, sendo necessário o beneficiário realizar todo o processo de desbloqueio e criação da senha para, depois, o governo estadual liberar, em 10 dias úteis, os R$ 3 mil de saldo”.