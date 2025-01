Durante reunião no dia 14, a pauta principal foi a Sociedade Anônima do Futebol do clube - Foto Divulgação

Campos – Um dos passos da estratégia da diretoria do Americano, centenário clube de Campos dos Goytacazes (RJ), para formação dos times sub-17, sub-20 e sub-23 é uma “peneira”, cujo prazo de inscrição termina nesta sexta-feira (17).

Até agora, já são mais de 400 inscritos. Os testes começam segunda-feira (20) e vão até o dia 31; o cronograma é baseado na idade do atleta. Depois da triagem, os selecionados passarão pela “peneira” e a equipe técnica do clube orientará sobre os passos seguintes.

Para se inscrever é necessário enviar uma mensagem de WhatsApp para o número (22) 99218-3797, preencher todo o formulário que será enviado, juntamente com uma foto do atestado de aptidão física, na validade de seis meses.

Visando facilitar a chegada ao Centro de Treinamento (CT) do Americano, o clube preparou passo a passo divulgado no link: https://www.instagram.com/reel/DE4q6phRDV5/?igsh=bTBwZDU4MnQ2enFw. As inscrições são grátis. A diretoria cuida também da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nova reunião aconteceu no dia 14.

O assunto foi desdobrado entre o presidente Tolentino Reis e os representantes do Conselho Deliberativo Edson Carvalho Rangel, Vagner Xavier e Vítor Rangel, quando foram avaliadas as propostas focadas nas negociações.

Tolentino reforça a posição de que qualquer decisão seja única e exclusivamente para alavancar o time e proporcionar ao alvinegro campista retornar à elite carioca. Sem definir data, o presidente antecipa que “novos encontros entre as frentes do Americano devem acontecer nos próximos dias”.