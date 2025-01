A arena montada pelo Sesc é uma tradição no período de verão em diversas cidades do estado do Rio - Foto Divulgação

A arena montada pelo Sesc é uma tradição no período de verão em diversas cidades do estado do Rio Foto Divulgação

Publicado 16/01/2025 14:53

Campos – A partir desta sexta-feira (17), moradores e veranistas do Farol de São Tomé (RJ), em Campos dos Goytacazes (RJ), passam a contar com a arena da 7ª edição do Sesc Verão 2025, na programação oficial da temporada do Verão de Todos Nós 2025. As atividades acontecerão em quatro finais de semana de janeiro e o mesmo em fevereiro.

Em parceria com o governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), o projeto do Serviço Social do Comércio (que é desenvolvido em várias cidades do estado do Rio de Janeiro) proporciona atividades de lazer, recreativas, esportivas e shows. A atração desta sexta-feira é Sandro Balli, no Lagamar, às 21h.

O artista diz que o Farol sempre foi a extensão da casa dele: “O Lagamar é o local em que vivi momentos especiais de minha carreira, com destaque para os shows em que dividi o palco com a banda Cidade Negra, em 2012 e, em 2014, com Jorge Vercillo.

Também em Farol, gravei, no ano de 2010, um DVD que fez bastante sucesso”, resume Balli. No sábado (18), também com início às 21h, o espetáculo será com a banda Jammil; antes, às 20h, o DJ HT se apresenta. A arena estará montada na área da Marinha.

De acordo com o Sesc, a arena receberá, sempre às 11h, grandes atletas brasileiros à frente de clínicas, como o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio, no domingo (19). “Além disso, o espaço será palco de duas apresentações esportivas: uma de futevôlei (26/01, às 10h) e outra de beach soccer (02/02, às 11h)”.

VÁRIAS ATRAÇÕES - Os destaques do calendário musical no espaço da Marinha, em janeiro (sempre às 21h), são, além de Jammil (18), Thiago Martins (25); enquanto em fevereiro: Grupo Akatu (1º) e Banda Maneva (8). A Unidade Sesc terá (todos às 13h) shows dos grupos Som da Vila (19); Tradisamba (26); e Freesamba, em janeiro. Também se apresentam os cantores Andrade (2) e Ed Ébano (9), em fevereiro.

Aos sábados, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e aos domingos, das 9h às 12h, haverá atividades recreativas em brinquedos infláveis; oficinas de Trança em Tererê, uma proposta que combina beleza, estilo e autenticidade; e apresentação da campanha “Cubos Enfrentamento à Violência contra a Mulher”.

Em três domingos (19/01, 26/01 e 02/02), das 09h às 12h será promovida a exposição Navegando por Direitos. Trata-se da criação de um espaço para reflexão sobre direitos humanos, cidadania, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental. Vários outros atrativos estão programados.