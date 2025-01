Através dos cursos disponibilizados pela Faetec os, alunos são preparados com excelência - Foto Divulgação

Através dos cursos disponibilizados pela Faetec os, alunos são preparados com excelência Foto Divulgação

Publicado 17/01/2025 18:00

Campos – Por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está oferecendo 608 vagas em cursos de graduação nos Institutos Superiores de Educação e Faculdades de Educação Tecnológica da rede. Campos dos Goytacazes é um dos municípios contemplados.

Para se inscrever, os candidatos devem usar os resultados obtidos no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em 2024. As vagas são distribuídas entre os cursos de Pedagogia; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Gestão Ambiental; Logística e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Ao sistema de cotas são garantidas 45% das vagas, sendo 20% para estudantes negros, indígenas e quilombolas; 20% para oriundos da rede pública de ensino; e 5% reservadas a pessoas com deficiência, filhos de policiais civis, militares, bombeiros, inspetores de segurança e administração penitenciária.

No entanto, os inscritos pelo sistema de cotas são obrigados a comprovar carência socioeconômica por meio do CadÚnico, do governo federal. As inscrições estão abertas até terça-feira (21), pelo endereço acessounico.mec.gov.br. Os candidatos serão convocados por ordem de classificação, através do site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br).

O presidente da Faetec, Alexandre Valle, ressalta que a oportunidade é única para quem está buscando diploma universitário em uma instituição referência em formação de profissionais para o mercado de trabalho: “Hoje em dia, vai mais longe quem garante a continuidade acadêmica em uma instituição que tem a preocupação de preparar profissionais gabaritados para atuar em qualquer segmento”, realça.