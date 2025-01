Equipamentos foram entregues por Francisco Roberto (centro) e eqqipe da Firjan no último dia 22 - Foto Divulgação

Equipamentos foram entregues por Francisco Roberto (centro) e eqqipe da Firjan no último dia 22 Foto Divulgação

Publicado 27/01/2025 15:18

Campos – O setor cerâmico da região norte fluminense possui mais de 100 fábricas, a grande maioria na Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes. São cerca de seis mil empregos para uma produção regional mensal de aproximadamente 100 milhões de peças, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que está contribuindo para a padronização da produção na indústria.

A produção de Campos atende a vários estados brasileiro; entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. A produção passa de 45 mil unidades/mês, gerando perto de três mil empregos. Porém, a Firjan acredita na possibilidade de ajudar no fortalecimento em toda região e acaba de doar aparelhos visando melhorar ainda mais qualidade e produção.

A iniciativa da federação é focada em nível regional. No último dia 22, a entidade entregou os equipamentos ao Sindicato dos Ceramistas, com sede em Campos, para serem utilizados pelas empresas em um laboratório de análise e testagem com previsão de iniciar as atividades ainda no primeiro semestre deste ano.

A entrega foi feita pelo presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira, junto com a equipe da instituição: “A cessão de equipamentos visa atender a demanda do setor para controle e aperfeiçoamento dos produtos e processos, e fortalecer as empresas instaladas na região”, ressalta.

Siqueira destaca a Firjan como grande incentivadora do polo cerâmico: “A parceria, para a criação do laboratório de testagem, vai contribuir com o desenvolvimento, a qualificação do setor, ajudar a elevar a competitividade e aprimorar a produção”, realça reforçado pelo presidente do sindicato, Mateus de Azevedo Henriques.

Na avaliação de, Henriques, a instalação dos equipamentos vai permitir o aprimoramento dos materiais produzidos pelo polo ceramista do município: “Ter um laboratório é um sonho para que todo o setor se fortaleça. Durante os próximos meses, realizaremos a construção de um prédio novo para a instalação do laboratório que será utilizado pelas empresas da região”.

INÍCIO EM JUNHO - O presidente adianta que as obras serão iniciadas em fevereiro: “Com o laboratório, podemos mudar o cenário, ampliar nossa capacidade e competitividade”, admite Henriques pontuando que o espaço será utilizado também para os treinamentos dos operadores e aperfeiçoamento de produtos e processos”.

A previsão é de que as instalações estejam disponíveis a partir de junho. Segundo a gerente executiva do Serviço Nacional da Indústria (Senai) em Campos, Eliane Aquino de Azevedo, além da cessão dos equipamentos para o laboratório, a federação realiza o treinamento da mão de obra utilizada no local.

“O Senai atua com a capacitação e qualificação dos profissionais”, aponta Eliane relatando: “Temos um centro de qualificação com a finalidade de fortalecer ainda mais o setor para que possam operar com a qualidade necessária, contribuindo para elevar a competitividade da produção”.

Os equipamentos cedidos pela Firjan Senai são prensa; estufa; parquímetro para medição; balanças; deflectômetro, que são utilizados para os testes em tijolos, avaliação da qualidade da matéria prima utilizada, além de verificação e checagem dos produtos para garantir que estejam dentro das normas regulamentadoras do setor.

A engenheira Civil da Firjan, Vanélly Ladeira, explica que são feitos também ensaios técnicos que permitem medir aspectos como resistência e compressão. “Os equipamentos serão utilizados pelas empresas ceramistas locais. No laboratório eles poderão realizar os ensaios cerâmicos para padronizar, testar e avaliar a qualidade dos produtos fabricados na região”, conclui.