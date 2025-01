Reestruturação tem como objetivo garantir condições adequadas de conforto térmico em todo o setor - Foto Divulgação

Reestruturação tem como objetivo garantir condições adequadas de conforto térmico em todo o setor Foto Divulgação

Campos - O sistema de climatização do Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ), está reestruturado, com instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as enfermarias da Clínica Cirúrgica, no quinto andar. São seis equipamentos de 36 mil BTUs.

O superintendente do HFM, Guilherme Ribeiro, afirma que a iniciativa visa garantir condições adequadas de conforto térmico para pacientes e profissionais: “A climatização integra um planejamento mais amplo para adequar o hospital às demandas atuais. Trata-se de um investimento estratégico”.

Na Ava lição de Ribeiro, a medida melhora o ambiente interno e otimiza as condições de trabalho para a equipe, além de proporcionar maior bem-estar aos pacientes. “Além da climatização, o hospital realiza obras estruturais em outras áreas, como a reestruturação de enfermarias e a revitalização da rede elétrica”, pontua.

O chefe de manutenção da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Luiz Cláudio Gomes, justifica que os trabalhos são necessários para suportar a instalação de novos aparelhos em outros setores: “Refizemos toda a instalação elétrica do prédio para garantir o funcionamento dos aparelhos”.

ESTRUTURA ELÉTRICA - O próximo passo Gomes aponta que será expandir o processo de climatização para outros andares, já com a estrutura preparada para atender à demanda elétrica. De acordo com Gilberto Nunes, superintendente de Gestão e Planejamento da FMS, o processo de climatização do hospital está sendo realizado de forma planejada.

O planejamento é focado na estrutura elétrica do prédio, que já tem mais de 70 anos e precisa passar por reformas para suportar os novos equipamentos: “A Clínica Cirúrgica foi escolhida como a primeira a ser totalmente climatizada, marcando o início das obras de modernização do hospital”, explica Nunes.

“Estamos viabilizando recursos e meios para ampliar esse processo; em breve, a Clínica Ortopédica e a Clínica Médica, no quarto andar, também serão climatizadas”, adianta o superintendente realçando: “O objetivo final é tornar o hospital 100% climatizado, garantindo conforto e melhores condições para pacientes e profissionais”.