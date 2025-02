Pedro Duarte ressalta a importância da visita e o significado da Uenf para Campos - Foto Divulgação

Pedro Duarte ressalta a importância da visita e o significado da Uenf para Campos Foto Divulgação

Publicado 03/02/2025 11:13

Campos – Projetos desenvolvidos pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), em Campos dos Goytacazes, desperta interesses na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Legislativo, Pedro Duarte, cumpre agenda na instituição, visando conhecer projetos e levá-los para debate na capital.

Um dos principais nomes do partido Novo no Estado do Rio Pedro Duarte (33 anos), tem agenda com a reitora, Rosana Rodrigues, além de visita ao Núcleo de Pesquisas Econômicas do Rio de Janeiro (Nuperj), aonde será recebido pelo diretor da unidade, professor, pesquisador e economista Alcimar Chagas.

Segundo o vereador, o objetivo é conhecer as pesquisas feitas pelo núcleo que são referência na área econômica. Também está programada uma visita à tecCampos, incubadora de empresas que fica dentro da universidade. Pedro está acompanhado do coordenador político estadual do Novo, Bruno Kazuhiro e do vice-presidente do diretório estadual do partido, Helio Secco.

“É importante abrir um diálogo permanente entre a capital do estado e o interior”, avalia o vereador realçando: “Nesse sentido, Campos e a Uenf, que é um orgulho dos campistas, podem nos proporcionar boas ideias e projetos".