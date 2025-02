Secretaria de Fazenda orienta que agendamento facilita o atendimento presencial - Foto Divulgação

Publicado 03/02/2025 13:27

Campos – Contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Campos dos Goytcazes (RJ) têm até 20 de janeiro para efetuar pagamento em cota única com desconto de 10% (quem estiver em dia com os débitos) e de 7%, no caso de inadimplente.

As guias começaram a ser emitidas no dia 10 de janeiro. A segunda data de pagamento em cota única será 20 de fevereiro; porém, o desconto será de 4,47%. Quanto à opção de parcelamento em até 10 vezes, o primeiro vencimento está previsto para10 de março. As guias de pagamentos podem ser retiradas pela internet ou presencialmente; tanto para IPTU quanto a Taxa de Coleta de Lixo.

Para facilitar o contribuinte que preferir ir à Secretaria de Fazenda orienta que seja feito agendamento, através do telefone 0800- 602-5343, cuja ligação é gratuita. O secretário Carlos Roberto Júnior orienta que as guias também podem ser emitidas através de link disponível no portal oficial da prefeitura.

“Oferecemos as melhores condições possíveis em nossas instalações, entretanto, considerando a sazonalidade e não agendamento, o salão fica cheio e, assim, acaba levando mais tempo, o que poderia ser drasticamente minimizado por meio do agendamento”, observa Júnior enfatizando: “Por isso é importante dar prioridade a esse tipo de serviço”.

De acordo ainda com o secretário, o acesso ao sistema para consulta de débito e emissão de guias é feito utilizando o número da inscrição imobiliária (inclusive os zeros à esquerda) e o nome do contribuinte (como cadastrado no município). “Caso haja dúvidas em relação ao número da inscrição mobiliária, o contribuinte também pode fazer a consulta através do 0800”, pontua.