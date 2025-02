Com a ministra Nísia Trindade, Wladimir tratou de aumento no número dos agentes de endemia - Foto Thiago Ferrugem/Divulgação

Com a ministra Nísia Trindade, Wladimir tratou de aumento no número dos agentes de endemia Foto Thiago Ferrugem/Divulgação

Publicado 03/02/2025 21:33

Campos - Projetos turísticos; retomada de voos no aeroporto Bartolomeu Lisandro; financiamento federal para a alta complexidade e aumento do número dos agentes de endemia no município foram temas da agenda do prefeito de Campos (RJ), Wladimir Garotinho, neste início de semana, em Brasília.

Wladimir esteve nesta segunda-feira (3), em diferentes ministérios, a exemplo do que fez em 2024. Acompanhado do deputado federal Murilo Gouveia, o prefeito conversou com o ministro do Turismo, Celso Sabino, sobre investimentos visando o desenvolvimento do setor, com foco também na região norte. A expectativa é de que o desdobramento aconteça nos próximos dias.

“Campos tem um potencial turístico enorme e hoje demos mais um passo para sua evolução”, ressalta Wladimir apontando que o deputado Murilo Gouveia e o ministro Celso Sabino abriram as portas para que fossem tratados de projetos fundamentais para a cidade.

“Entre as pautas, falamos sobre a retomada dos voos, já que a Azul deixou de operar no Aeroporto Bartolomeu Lisandro, além da revitalização do Centro Histórico, incluindo a requalificação da Orla do Paraíba, entre outros assuntos", explica realçando a importância da demanda para alavancar o turismo.

RECEPTIVIDADE - Sabino se mostrou receptível, enfatizando: “Estou recebendo nosso prefeito Wladimir para tratar sobre o turismo nessa região tão próspera e tão promissora do estado do Rio de Janeiro”. O ministro realça: “Falamos sobre o aeroporto local, ampliação da malha aérea e eventos para o turismo em geral”.

Vários projetos foram apresentados ao ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; com apoio do deputado Hugo Leal. Com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o prefeito tratou do financiamento federal para a alta complexidade no município e o aumento do número de agentes de endemias da cidade.

“Fizemos o processo seletivo para contratação dos agentes, que são essenciais para evitar o surto da dengue”, lembra Wladimir ressalvando: “Mas precisamos que seja resolvida a pendência para pagamento dos salários, que é uma obrigatoriedade constitucional da União”.