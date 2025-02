O Centro Municipal de Imunização é um dos locais de vacinação, diariamente, das 8h às 20h - Foto Divulgação

Publicado 10/02/2025 13:12

Campos - O aumento da transmissão da febre amarela em alguns estados brasileiros leva a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campos dos Goytacazes (RJ) alerta que for viajar para a importância da vacinação contra a doença. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) do município.

De acordo com o Ministério da Saúde, no dia dois de fevereiro foi registrado aumento de casos em várias partes do país, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Roraima. A doença é transmitida pela picada de mosquitos infectados. Este ano já foram constatados oito casos, com quatro óbitos confirmados, sendo o principal foco na região paulistana (SP).

No entanto, no estado do Rio de Janeiro não há nenhum registro nos últimos anos e a vacina em Campos também está disponível na Clínica da Criança e no Centro Municipal de Imunização, localizado anexo à sede da SMS, diariamente, das 8h às 20h. O assessor técnico de imunizações da secretaria, Leonardo Cordeiro, assinala que nas UBSs o atendimento é feito por agendamento ou em dias específicos da semana.

“Os interessados devem consultar a UBS mais próxima para obter as informações sobre os dias de atendimento”, aponta Leonardo ressaltando que a vacina tem uma eficácia de 90% e é fundamental para quem viaja para áreas onde há risco de contaminação pela doença: “Para quem for viajar para essas áreas de risco da doença é importantíssimo estar vacinado”, reforça.

De acordo com a orientação, o ideal é que a pessoa seja vacinada pelo menos 15 dias antes de qualquer viagem, para garantir que o imunizante produza os anticorpos necessários e que o comprovante de vacinação seja registrado no sistema. “As crianças recebem a vacina aos nove meses de idade e uma segunda dose aos quatro anos”, realça o assessor.

RECOMENDAÇÕES - Já para pessoas a partir de cinco anos, a vacina é administrada em dose única; enquanto idosos com 60 anos ou mais devem recorrer a uma avaliação médica para autorizar a vacinação. Dados da SMS apontam que, em 2024, Campos aplicou 12.415 doses da vacina contra febre amarela.

Leonardo pontua que para os viajantes que receberam a vacina a partir de 30 de dezembro de 2022, é possível emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) diretamente pelo aplicativo ‘Meu SUS Digital’, sem a necessidade de atendimento presencial nas unidades de saúde.

“A validade do certificado inicia-se 10 dias após a vacinação e é válida por toda a vida. Crianças a partir de nove meses já devem obter o certificado”, explica o assessor acentuando que se o comprovante de vacinação não consta no MeuSUS, os cidadãos podem procurar qualquer sala de vacinação com o comprovante e um documento de identidade para atualização de sua carteira de vacinação.

“Para solicitar o CIVP, o processo é simples. Basta acessar o site oficial do governo brasileiro, fazer login, escolher o tipo de solicitação, confirmar os dados, digitar as informações da vacina e anexar o comprovante”, indica Leonardo concluindo: “Após a análise, o certificado será enviado por e-mail ou pode ser consultado no site.