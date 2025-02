Carlos Junior orienta que com o horário marcado, o atendimento está ficando mais rápido - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Carlos Junior orienta que com o horário marcado, o atendimento está ficando mais rápido Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 06/02/2025 19:36

Campos – Contribuinte que não conseguiu pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 com desconto de 10% em cota única, em Campos dos Goytacazes (RJ), tem mais uma chance de abatimento; porém, de 4,47%. O prazo termina dia 20 de fevereiro.

A guia de pagamento do imposto pode ser emitida através de link disponível no portal oficial da prefeitura. Além da cota única, também há a opção de parcelamento em até 10 vezes, com primeiro vencimento em 10 de março.

O secretário de Fazenda, Carlos Junior, orienta que quem tiver algum tipo de dificuldade de acesso à internet, pode procurar o atendimento presencial, mediante agendamento prévio para evitar espera desnecessária.

“Esse é o último prazo para pagamento da cota única com desconto”, ressalta o secretário. Ele lembra que a primeira cota única que teve um desconto maior venceu no dia 20 de janeiro: “Mas nós ainda temos a oportunidade de pagamento da segunda cota única, que também oferece desconto para aquele contribuinte que quer pagar o IPTU em uma parcela só”.

Carlos Junior orienta que para facilitar a vida do contribuinte e evitar seu deslocamento até a secretaria, o documento de arrecadação pode ser emitido através de link disponível no portal da prefeitura e no site da Secretaria de Fazenda.

AGENDAMENTO - “O acesso ao sistema para consulta de débito e emissão de guias é feito utilizando o número da inscrição imobiliária e o nome do contribuinte”. O secretário observa que embora o serviço seja fornecido virtualmente, muitos preferem o atendimento presencial, e o movimento na Secretaria de Fazenda tem sido intenso.

“O movimento está intenso, muita gente tem agendado para conseguir economizar tempo na espera e essa é a nossa orientação, o agendamento”. Segundo Carlos Junior, com o horário marcado, o atendimento está ficando mais rápido.

Com ligação gratuita, o agendamento pode ser feito através do telefone 0800-602-5343. Caso haja dúvidas em relação ao número da inscrição mobiliária, o contribuinte também pode fazer a consulta através do 0800. A sede da secretaria está localizada na Rua 13 de Maio, no centro da cidade.