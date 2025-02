Carlos Vieira e Wladimir avaliaram solução para o impasse causado pela mudança de critérios - Foto Divulgação

Carlos Vieira e Wladimir avaliaram solução para o impasse causado pela mudança de critérios Foto Divulgação

Publicado 04/02/2025 20:50 | Atualizado 04/02/2025 21:01

Campos – A mudança na proposta de financiamento da frota do transporte público em Campos dos Goytacazes (RJ) inviabiliza o projeto, segundo avalia o presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Álvaro Oliveira. Porém, o prefeito Wladimir Garotinho articula a reversão, junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

A demanda foi tratada por Wladimir, nessa segunda-feira (3), em Brasília, com o nessa segunda-feira (3), com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. O prefeito argumentou que o projeto da prefeitura prevê a aquisição de 354 veículos, sendo 106 ônibus elétricos e 248 ônibus Euro 6 que são menos poluentes ao meio ambiente.

O projeto foi selecionado através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para liberação de R$ 540 milhões, em quatro anos de carência e 10 anos para pagar, com juros de 6,6% ao ano. No entanto, depois da efetivação do contrato em andamento, o governo federal decidiu reduzir o tempo de carência para um ano e o de pagamento para cinco anos, elevando os juros a 11% ao ano.

Wladimir está otimista. Ele avalia que a reunião com Carlos Vieira foi produtiva: “Mostramos que a atual condição proposta é inviável para o município de Campos e com isso a gente vai acabar não conseguindo pegar esse financiamento para a troca de toda a frota do transporte público da cidade”.

DEMANDAS - O prefeito estava acompanhado do líder PP na Câmara Federal, Doutor Luizinho, enquanto pela Caixa estava presente também toda equipe técnica da presidência. “Ficou claro para a Caixa que com as novas condições, o futuro financeiro do município ficará comprometido, o que impede o financiamento da verba”, ratifica Wladimir.

Em Brasília desde sábado (1), quando participou da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota (Republicanos-PB), Wladimir cumpriu agenda extensa nessa segunda-feira, apoiado pelos deputados Doutor Luizinho, Hugo Leal e Murillo Gouvêa. Retornou a Campos nesta terça-feira (4).

Projetos visando alavancar o turismo em Campos e na região foram avaliados com o ministro Celso Sabino. Houve agendas também com o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; e a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

%MCEPASTEBIN%