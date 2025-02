Murillo Gouvêa, Silvio Costa, Wladimir e Hugo Leal avaliaram a importância dos vôos para a região - Foto Divulgação

Murillo Gouvêa, Silvio Costa, Wladimir e Hugo Leal avaliaram a importância dos vôos para a região Foto Divulgação

Publicado 04/02/2025 17:43

Campos – Com apoio dos deputados federais Hugo Leal e Murillo Gouvêa, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, tenta, em Brasília, o retorno dos voos diretos entre o município e o Rio de Janeiro, que será encerrado pela Azul Linhas, juntamente com várias conexões nacionais.

Nessa segunda-feira (3), o assunto foi tratado com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Leal destacou a relevância da retomada dos voos para a mobilidade da população e para o fortalecimento econômico da região, apontando Campos como cidade estratégica para o norte fluminense.

“É necessário manter um meio de transporte rápido e eficiente para o Rio de Janeiro. Essa conexão beneficia não apenas o município, mas todo o estado”, afirmou Leal. Segundo o parlamentar, o ministro demonstrou receptividade à demanda e garantiu que buscará diálogo com as companhias aéreas para viabilizar um plano de retorno dos voos.

A importância dos governos federal e estadual investirem numa boa infraestrutura no norte do estado do Rio de Janeiro foi realçada pelo deputado, citando Campos como cidade referência da região. “O município tem se mostrado como uma das cidades mais importantes no desenvolvimento econômico do RJ”, assinalou.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2023, demonstrando que Campo ganhou 0,1 ponto na participação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, foram lembrados por Leal: “Enquanto isso, São Paulo e Rio de Janeiro perderam 0,6 e 0,4 respectivamente”, assinalou.

CIDADE REFERÊNCIA - Outro fator colocado foi que Campos registrou crescimento no PIB e avanço significativo na geração de empregos formais. “A cidade se destaca como um polo logístico estratégico, impulsionado por sua proximidade com o Porto do Açu, a expansão do setor de energias renováveis e a sempre relevante indústria petrolífera”.

Enfatizando, o parlamentar defendei: “Diante desse cenário de crescimento, a manutenção de uma conexão aérea direta entre Campos e o Rio de Janeiro potencializa ainda mais a economia local. O transporte rápido e eficiente para a capital facilita a mobilidade, além de fortalecer setores estratégicos como a saúde”.

No último dia 21, a Azul Linhas Aéreas anunciou que encerrará, a partir de março, as operações em Campos. Alegou aumento nos custos operacionais; ajustes de ofertas e demandas; e questões relacionadas à disponibilidade de frota. Em nota, justificou que mudanças fazem parte do planejamento operacional.