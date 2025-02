O CCO está instalado nas dependências do Partage Campos Shopping, no centro da cidade - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 05/02/2025 21:12

Campos – Com 240 câmeras instaladas em pontos estratégicos, há sete meses, o Centro de Controle Operacional (CCO) de Campos dos Goytacazes (RJ) auxilia na segurança do município e contribui para manter a ordem na mobilidade urbana. Segundo o secretário de Ordem Pública, Jackson de Souza, o s equipamentos são de alta definição colocados na área central e bairros adjacentes.

A próxima etapa, com o mesmo número (240), está prevista para o subdistrito de Guarus. “O CCO é o equipamento que veio somar com a gente da segurança pública, bem como da mobilidade. A gente trabalha com o ordenamento e a organização. É um equipamento, para nós, de muita importância”, avalia Jackson

O secretário pontua que a mancha criminal é um fator levado em consideração para as câmeras instaladas. “Antes da instalação dos equipamentos, nós ouvimos a Polícia Militar, a Civil, a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a PF (Polícia Federal) e também a Guarda Municipal”, explica assinalando que o monitoramento visa também evitar irregularidades que podem colocar em risco a vida das pessoas.

“Quando se fala em infrações, as pessoas ficam meio assustadas com relação às multas, às notificações”, observa Jackson salientando: “Mas, o objetivo principal do CCO é que se evitem acidentes, evitem atropelamentos, evitem as infrações que possam colocar em risco a vida das pessoas”.

Por conta principalmente do período de verão, na praia do Farol de São Tomé, o número de câmeras aumentou de 12 para 50. Estrategicamente, as câmeras estão focadas no trio elétrico, na área de show e outros pontos rodoviária: Nossa ideia é poder transferir para os turistas, veranistas e moradores um verão bem tranquilo, muita paz, organizado, ordenado”, enfatiza o secretário.

Instalado nas dependências do Partage Campos Shopping, no centro da cidade, o CCO opera 24 horas, desde quatro de julho do ano passado. Conta com 150 pontos de coleta de imagem padrão para ambientes abertos; 20 com câmeras de longo alcance; 50 com visão panorâmica de alta definição; e 20 câmeras de reconhecimento facial. As 130 instaladas nos semáforos inteligentes também estão integradas.