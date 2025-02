Entre Bacellar, Wladimir e várias outras autoridades, Cláudio Castro comemorou a abertura oficial da ponte - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 12/02/2025 16:46 | Atualizado 12/02/2025 17:17

Campos/Região - O trajeto entre São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, ao norte do estado do Rio de Janeiro, passa a ser proporcionado em menos tempo do que quando o segundo município era distrito do primeiro. A histórica Ponte da Integração, inaugurada nesta quarta-feira (12) com o nome do deputado João Peixoto, pelo governador Cláudio Castro, é a facilitadora. O investimento soma cerca de R$ 120 milhões.

São Francisco emancipou-se em 18 de janeiro de 1995, através da Lei Estadual nº 2.379, por iniciativa do então deputado estadual Barbosa Lemos; mas a instalação aconteceu dois anos depois, tornando-se o segundo maior município em extensão territorial do estado.

No entanto, a proposta de estreitar o caminho entre a integração entre cidade e distrito, por meio de uma ponte, surgiu bem antes da emancipação, há cerca de 40 anos, na década de 80, iniciativa do deputado federal Alair Ferreira, que faleceu em 1987. Chamar-se-ia Presidente João Figueiredo; porém, apenas os pilares foram levantados.

Depois de inúmeros contratempos, novo projeto foi lançado pelo governo do estado, em 2014, na gestão do governador Luiz Fernando Pezão, com prazo de um ano para ser entregue; novamente, não houve cumprimento. O assunto foi retomado somente em 2019, por Cláudio Castro, quando ainda vice-governador, em visita à região.

Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar e vários outros deputados, Cláudio Castro inaugurou a ponte nesta quarta-feira. Também estavam presentes os prefeitos Wladimir Garotinho (Campos dos Goytacazes), Carla Caputi (São João da Barra), Yara Cinthia (São Francisco) e de outros municípios do interior; além de vereadores e outras autoridades e populares.

O governador ressaltou o orgulho, ao estar entregando a Ponte da Integração, classificando o ato como um legado para as futuras gerações. Ele lembrou que a inauguração transforma em realidade um sonho de 40 anos de sanjoanenses e saãofranciscanos. Castro havia prometido concluir as obras em maio de 2023, sendo obrigado a adiar por mais de uma vez.

“Minha missão vai ser deixar para meu sucessor pelo menos um estado arrumadinho, para que possamos continuar esse processo de avanço do Rio de Janeiro”, afirmou o governador que após declarar a inauguração fez todo o trajeto da ponte, de uma à outra cabeceira.

Em janeiro deste ano, o Departamento de Estrada e Rodagem (DER) anunciou a entrega para o final do mês; novamente não aconteceu. A data definitiva foi informada pela assessoria do governador no final da semana, e confirmada nessa terça-feira (11), por Rodrigo Bacellar.

MARCO REGIONAL - O presidente da Alerj agora articula, em conjunto com a deputada estadual Carla Machado, cuidados em relação ao acesso; um deles é a RJ-196, que liga a ponte até Gargaú. Ambos propõem que a estrada receba o nome do ex-prefeito de São Francisco, Pedro Cherene; enquanto Dodozinho Mendonça (São João da Barra) passe a ser a RJ-194, de ligação entre a ponte e o subdistrito de Guarus, em Campos.

Bacellar discursou que no final de 2021 recebeu a incumbência, pelo governador, de articular a conclusão do projeto. “Em menos de três anos, saiu do papel. Não é uma obra de Rodrigo Bacellar nem de Cláudio Castro; é de todos nós”, declarou o parlamentar realçando que humildade é fundamental para as conquistas.

Wladimir pontuou o momento como simbólico e importante para toda região. “Parabéns ao governador. Esta é uma das mais importantes obras para nossa região. Independente da nossa preocupação com o trajeto que passa por Campos, em virtude do trânsito, o mais importante é que o município tem a oportunidade de se tornar um hub logístico. A ponte é motivo de comemoração para todos da região".

São 2,99 quilômetros de extensão sobre o Rio Paraíba do Sul (um percurso de 1.344 metros). O prefeito classificou a ponte como um marco regional, fundamental no fortalecimento do desenvolvimento direto dos municípios envolvidos, com foco em setores como agrícola, turístico e social.

A prefeita Carla Caputi comemorou que a nova ponte será importante ao tráfego entre São João da Barra e São Francisco e para impulsionar a economia regional. Ela anunciou que outras melhorias já são providenciadas, como instalação de uma base integrada de segurança no acesso pelo distrito de Caetá.

“A expectativa proporcionada ao nosso município por essa inauguração é a melhor possível. A Ponte da Integração tem quase a minha idade e é importantíssima para o desenvolvimento, inclusive na rota para o Porto do Açu”. Carla Caputi citou ainda ganhos para o turismo e todos os setores produtivos e enfatizou: “As expectativas são realmente boas; a ponte é um marco”.