Ramon Goulart, Maurício Cabral e Fernando Loureiro entregaram o documento a Rui Bulhões (de terno) Foto Divulgação

Publicado 13/02/2025 17:25

Campos – Entidades de classe de Campos dos Goytacazes (RJ) comemoraram a inauguração da Ponte da Integração “João Peixoto”, nessa quarta-feira (12), pelo governador Cláudio Castro. Porém, demonstram preocupação quanto ao fluxo de veículos pesados na área de Guarus e já levaram ao conhecimento do governo estadual, por meio de ofício.

A ponte sobre o Rio Paraíba do Sul (aguardada há mais de 40 anos) liga os municípios de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e Campos, ao norte do estado do Rio de Janeiro. As entidades consideram um passo de importância significativa pelo desenvolvimento do interior do estado.

Um dos ganhos relacionados é quanto ao acesso de caminhões que trafegam em direção ao Porto do Açu, em São João da Barra, podendo reduzir o fluxo pesado na área urbana de Campos. No entanto, da mesma forma que o prefeito Wladimir, representantes classistas se preocupam com possíveis conseqüências.

Durante a solenidade de inauguração, um documento com assinaturas de mais de 20 empresários foi encaminhado a Cláudio Castro, através Rui Bulhões, chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Bacellar, relatando as demandas.

São reivindicadas melhorias no acesso à ponte; principalmente no trajeto a partir da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) instalada há aproximadamente 40 anos no subdistrito de Guarus, a 800 metros da BR-101, principal rodovia federal que corta o país de norte a sul.

Antes da manifestação dos líderes classistas, Wladimir já havia colocado o assunto, sugerindo que o ideal seria um novo traçado para desviar o fluxo de veículos. Bacellar considerou a ponderação do prefeito justa, assinalando que “há tempo para tudo”.

MELHORAR ACESSO - “Depois, se precisar, a gente vai fazer um dente, a gente vai construir junto”, pontuou o deputado, se dirigindo a Wladimir: “Eu só queria te dizer que, em função do Tribunal de Contas do Estado, qualquer mudança que a gente tentasse fazer poderia ser motivo para que, novamente, de repente, o TCE paralisasse a obra e todo mundo seria prejudicado”.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Maurício Cabral, o documento preparado pelas entidades tem por objetivo melhorar o acesso e principalmente investir em ações de infraestrutura na Codin que foi construído há décadas para reunir empresas que quisessem se instalar em Campos, contribuindo com o desenvolvimento econômico regional.

“No entanto, a falta de segurança e melhorias no espaço da Codin, que fica numa área estratégica próxima do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, BR-101, agora também da Ponte de Integração e do Porto do Açu, preocupa”, resume Cabral, informando que uma cópia do documento foi entregue a Wladimir.

Concluindo, o presidente da Acic enfatiza que a proposta de melhorias está focada na necessária atração de mais empresas, visando aumentar a oferta de empregos e arrecadação de impostos para Campos e região. Além de Maurício Cabral, participaram da entrega do documento Fernando Loureiro, vice-presidente da Acic; e Ramon Goulart, da Associação Comercial da Codin