Ranulfo Vidigal entende que Campos ser quinta colocada no ranking estadual é um item muito importante e precisa ser destacado Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 28/08/2025 17:25

Campos - No acumulado de janeiro a julho deste ano, Campos dos Goytacazes (RJ) registra 3.263 novas vagas com carteira assinada. Desde o início da gestão Wladimir Garotinho, o município chega marca histórica de 17.510 empregos formais. O resumo é feito pelo diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, economista Ranulfo Vidigal, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

“Nenhum governante em Campos conseguiu uma marca tão importante quanto a de Wladimir. O município está na quinta posição dentre os 92 do estado do Rio de Janeiro”, pontua Ranulfo ressaltando: “Campos praticamente empata com Angra dos Reis, que é um polo importante de turismo e energia, e está na faixa de cidades como Duque de Caxias, que é um polo energético importante”.

Na avaliação do economista, quinta colocada no ranking estadual é um item muito importante e precisa ser destacado: “Além disso, o salário médio de contratação praticado na cidade mais uma vez cresceu. Significa um bom indicador de tendência. O economista destaca que a taxa de juros tão elevada praticada no Brasil trava o crescimento de setores importantes em cidades médias, como é o caso de Campos.

“Entretanto, nosso setor de serviços tem resistido de uma forma muito expressiva e ele já gerou, só este ano, 1.840 vagas, o que é um dado extremamente relevante”, realça exaltando a contribuição do governo municipal, “que injeta mensalmente, na forma de salários, compras governamentais e investimentos em obras e infraestrutura, cerca de R$ 150 milhões, o que reflete no dinamismo do mercado de trabalho”.

EXPECTATIVA - Só em julho, o Caged divulga que Campos registrou o saldo positivo de 264 novos postos de trabalho formal, sendo impulsionado pelo setor de Serviços (+175), Indústria (+57) e Comércio (+49). Ranulfo assinala que os números tendem a aumentar: “Para frente temos que identificar que nós vamos chegar agora no chamado quadrimestre de contratações líquidas positivas do setor do comércio”.

A observação é focada nos feriados natalinos e demais feriados, bem como o pagamento de 13º salário do setor privado, que acontece entre novembro e dezembro. E a segunda metade do 13º da prefeitura e do governo do estado, que acontece em dezembro. “Os resultados são fruto do trabalho do governo Wladimir, por meio da Secretaria de Qualificação e Emprego”, reforça o secretário Vinicius Madureira.

Como exemplos, Vinicius cita investimentos em capacitação, aproximação de empresas e organização do balcão de oportunidades que favorece a contratação loca: “ As empresas têm depositado confiança nesse trabalho, realizando processos seletivos em nossa sede, ofertando vagas e acolhendo currículos”.

O secretário enfatiza que são inúmeros os casos de sucesso de pessoas que, após se qualificarem e participarem dos processos da Secretaria, conquistaram emprego: “Isso mostra que estamos no caminho certo do desenvolvimento e da geração de oportunidades em Campos”.