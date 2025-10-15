Além de conhecer as instalações do local, as crianças participaram de palestra sobre segurança operacional - Foto Divulgação

Publicado 15/10/2025 15:15 | Atualizado 15/10/2025 15:39

Campos – Focada em políticas sociais, a Infra Operações Aeroportuárias garantiu, nessa terça-feira (14), aprendizado, diversão e solidariedade a alunos do Projeto Despertar, do qual o Aeroporto Bartolomeu Lisandro é parceiro juntamente com a prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ).

A programação fez parte das comemorações pelo Dia das Crianças (celebrado domingo, 12) e constou de visita ao aeródromo. Cerca de 20 alunos do projeto (que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social) conheceram as instalações e participaram de uma palestra sobre segurança operacional.

“A experiência proporcionou aprendizado prático e despertou o interesse dos jovens pelo universo da aviação”, resume o superintendente do aeroporto, Samuel Ferraz adiantando que, além da visita, o Projeto Despertar e a Infra ainda realizarão a tradicional festa de Dia das Crianças no próximo domingo (19) na praça do bairro Aeroporto, para 400 crianças.

Ferraz destaca a importância da iniciativa: “A parceria entre o Aeroporto Bartolomeu Lisandro e o Projeto Despertar já vem sendo construída há anos, com iniciativas que incluem reformas de áreas esportivas, doações de materiais educativos e incentivo a atividades culturais e sociais, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento da comunidade”.

Coordenador do Despertar, Cassyo Azevedo comenta que a parceria representa muito mais do que uma ação pontual: “É uma união que multiplica o bem. A cada nova edição, conseguimos ampliar o alcance das atividades e proporcionar às crianças momentos que ficam marcados na memória. A Infra tem sido uma parceira essencial nessa caminhada de cuidado e transformação”.