Além de conhecer as instalações do local, as crianças participaram de palestra sobre segurança operacional Foto Divulgação
Infra Operações e Projeto Despertar celebram o Dia das Crianças
Uma visita de alunos do projeto ao Aeroporto Bartolomeu Lisandro, nessa terça-feira, foi o ponto alto da programação
Nova legislação visa valorizar servidores da rede municipal de educação
Leis sancionadas nesta terça-feira e publicada no Diário Oficial reclassifica o cargo de auxiliar de secretaria, entre outras medidas
Nadadora campista de 15 anos disputa em Mococa prova internacional
Com mais de 350 medalhas (entre ouro, prata e bronze), a jovem atleta de Campos compete nas provas de 50 e 100 metros
Papel de Campos na região para atração de novos negócios é realçado em estudo
Resultado é apontado no ‘Potencial de Consumo e Mercado Consumidor da Bacia de Campos’ divulgado nesta segunda-feira
Campos tem menor taxa de pessoas que buscam estudar em outra cidade
Dado é divulgado pelo IBGE; que aponta também o município com um dos melhores rendimentos per capita do estado
Assistência Social de Campos discute em Conferência rumos de políticas públicas
Encontro acontece no Rio de Janeiro e tem como tema ‘20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência’
