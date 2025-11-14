Vários pontos foram tratados entre Wainer Teixeira e os representantes da Receita, visando a melhoria do serviço público Foto Rayra Gomes/Divulgação
Governo municipal e Receita articulam ampliar os serviços à população
Parcerias entre as partes envolvem implantação do Ponto de Atendimento Virtual e o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
Setor especializado de imunização será a próxima novidade no Ferreira
Hospital de Campos teve duas inaugurações em menos de um mês; é referência regional em urgência e emergência
Enel facilita clientes com atendimentos por meio do projeto Energia Legal
Distribuidora orienta contra furto de energia e oferece serviços na Nave Enel, Carreta Educacional, estande do consumo consciente
Heliporto incentiva novos talentos com aposta no programa Jovem Aprendiz
Programa é desenvolvido em parceria com a Obra do Salvador e contribui para abrir portas aos jovens no mercado de trabalho
Nadadora campista busca o bi brasileiro do Juvenil de Verão no Espírito Santo
Organizada pela Confederação Brasileira se Desportos Aquáticos, disputa começa nesta terça-feira e termina sábado
Clínica cirúrgica do HGG é inaugurada e próxima etapa será o ambulatório
Inauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira, dentro do plano de reestruturação do hospital iniciada em 2021
