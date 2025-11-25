Luiz Alberto se profissionalizou em mecânico de bicicletas e, emocionado, tirou "selfie" com Tassiana e Wladimir - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:46 | Atualizado 26/11/2025 10:06

Campos – “Eu vivia em situação de rua; nossa primeira dama, Tassiana, me viu no Calçadão, na Praça São Salvador e conversou comigo. Ela me levou para o abrigo Manoel Cartucho e fui incentivado. Hoje sou outra pessoa”. O depoimento emocionado é do ex-morador em situação de rua, Luiz Alberto Carlos de Azevedo, um dos 700 diplomados nos cursos oferecidos pela Secretaria de Qualificação e Emprego de Campos dos Goytacazes (RJ).

Luiz tem 52 anos de idade, tem formação em gastronomia, mas não exerce desde quando passou a morar em situação de rua. Embora a fase contrária à sua vontade o emocione, prefere enfatizar o resgate: “Foi difícil sair de onde eu estava, há cerca de dos anos; porém, a Tassiana, acompanhada do Secretário de Assistência Social, Rodrigo Carvalho, me garantiram voltar a buscar uma vida digna”.

Nessa segunda-feira, Luiz recebeu diploma de mecânico de bike: “Sou especialista em gastronomia; mas optei por diversificar, pela oportunidade que me foi oferecida. A primeira-dama e o secretário Rodrigo me tiraram da sarjeta e no Manoel Cartucho tive a saúde restabelecida, o incentivo foi reforçado e até estudando eu estou. A formatura de agora é mais uma possibilidade”.

Sem entrar em detalhes, Luiz diz que é pai de um casal, já adultos, e avô. “Minha certeza é de que todos voltarão a ter orgulho de mim”. A partir do “resgate”, ele concluiu ensino médio no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) e participou do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2025. Um dos planos para 2026 é cursar Direito e Ciências Políticas.

“Tudo na vida depende de oportunidade, fé em Deus e de acolhimento. Também é fundamental querer dar a volta por cima. É o que acontece comigo. Sou grato a Deus, à primeira-dama Tassiana, a Rodrigo Carvalho e a todos do Manoel Cartucho”, reconhece Luiz garantindo que está apto a voltar ao mercado de trabalho com dignidade: “Me sinto outra pessoa”.

A entrega dos diplomas aconteceu nessa segunda-feira (24), no Teatro Municipal Trianon. Mesmo de licença para descanso, o prefeito Wladimir Garotinho participou, acompanhado da primeira-dama, Tassiana Oliveira. Luiz Alberto fez questão de ser fotografado com ambos e agradecer a ambos pelo incentivo e oportunidade .

ENTRE AS PRIMEIRAS - Foram mais de 20 cursos de capacitação profissional, abrangendo áreas como auxiliar de escritório, assistente administrativo, recepcionista, operador de caixa, estoque /faturamento e operador de empilhadeira, entre outras formações voltadas à inserção no mercado de trabalho. “A política de qualificação só tem sentido quando resulta em geração de emprego e renda para a população”, ressalta Wladimir.

O prefeito aponta que Campos tem se mantido entre as quatro cidades que mais geraram empregos formais no estado do Rio de Janeiro ao longo deste ano, alternando posições entre segundo, terceiro e quarto lugares. Ele se baseia em dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego.

“Campos está sempre dentro do grupo dos quatro primeiros municípios em geração de vagas”, ratifica Wladimir destacando o empenho da administração municipal para ampliar o acesso à formação profissional ao longo dos últimos anos. Cita a pandemia como responsável pela impossibilidade da ofertar de cursos de qualificação em larga escala em 2021.

CHANCES AMPLIADAS - “No entanto, a partir de 2022, houve uma mudança de cenário, com expansão progressiva da oferta”, enfatiza o prefeito relatando que, “em três anos e meio, somando 2022, 2023, 2024 e os primeiros seis meses de 2025, a prefeitura ofereceu 20 mil vagas em cursos de qualificação profissional para a população, o que representa 20 mil oportunidades concretas”.

Na formatura recente, vários alunos foram diplomados em mais de um curso: “Outros já concluíram três ou quatro formações, e isso mostra que a política de qualificação não é pontual, mas contínua e voltada para que cada pessoa possa ampliar suas chances de conseguir emprego”, frisa Wladimir.

O secretário de Qualificação e Emprego, Vinícius Madureira, comenta que ter visto o Teatro Trianon com o auditório lotado de formandos confirma a importância da política de qualificação adotada pelo governo municipal: “É uma alegria enorme. Isso mostra que estamos no caminho certo, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo prefeito Wladimir Garotinho”.