Expectativa é quanto à apresentação do tradicional queijo gigante, que envolve produtores e familiares locais Foto Lenilson Wenwck/Divulgação (Arquivo)

Publicado 25/11/2025 20:14

Campos – Tradicional na localidade de Espírito Santinho, no interior de Campos dos Goytacazes (RJ), a VI Festa do Queijo reúne produtores do município e visitantes, sábado (29) e domingo (30), em uma área coberta de 400 metros quadrados, na Praça Central. Também, está programado o primeiro Circuito do Queijo, com cinco laticínios locais expondo seus produtos durante toda a programação.

A realização é da Associação de Moradores de Espírito Santinho (Amores); Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Emater-Rio e da Fiperj, com apoio da prefeitura de Campos, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural. O objetivo é valorizar a identidade rural, a cadeia leiteira e o desenvolvimento econômico da região.

A estrutura estará montada na Praça Central. O presidente da Amores, Wagner Crespo, destaca que o evento nasceu com o propósito de fortalecer o trabalho no campo, avaliando que a parceria entre instituições reforça o compromisso com a economia rural, a qualificação técnica e a valorização da produção leiteira, que é um dos pilares da região.

Crespo lembra que a festa começou em 2018: “Durante o evento, conseguimos discutir com profissionais de alto gabarito melhorias para a produção e para a geração de renda. Este ano teremos novidades, como lançamentos de produtos regionais e a nova forma que permitiu confeccionar o queijo de 1.000 litros”.

O tradicional corte do queijo gigante, feito com mil litros de leite - o maior queijo artesanal do Estado do Rio de Janeiro, segundo a Emater - é um dos momentos mais aguardados. O Laticínio Delícias Puro Leite é responsável pela produção, realizada com o auxílio de um molde especialmente criado pela empresa Inox by Claussen.

QUEIJO GIGANTE - O produtor Genézio Arêas comenta que participar do evento gera impacto direto no comércio local, observando que a festa fortalece a visibilidade e as vendas dos empreendimentos da comunidade: “É muito bom participar da festa. Depois que começamos a expor nossos produtos, nossas vendas melhoraram muito”.

Sobre o queijo gigante, Arêas diz que a produção mobiliza toda a equipe: “Paramos um dia da nossa produção só para o queijo. Selecionamos os leites, fazemos análise, seguimos para a pasteurização, que é fundamental, depois para a coagulação e moldagem. Todo o processo é feito com muito cuidado, higiene e carinho. O tempo estimado de maturação é de 22 dias”.

Na opinião do técnico da Emater, Alarcon Prucoli, o evento representa mais do que celebração: “Celebra um ano de trabalho árduo na produção de leite, uma atividade cansativa, mas essencial para a comunidade. Vamos ter palestras técnicas durante o evento. Também vamos abordar como o trabalho pode agregar valor à produção, ampliando as oportunidades de renda e emprego para as famílias rurais”.

Para domingo está programado ainda o Desafio do Queijo Off Road Run, oferecendo percursos de corrida, caminhada e circuito infantil, com foco na promoção do turismo rural. “Temos uma satisfação muito grande em apoiar esse evento tão importante como a Festa do Queijo, que já faz parte do calendário do interior campista”, assinala o secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural, Almy Junior.