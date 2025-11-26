O HGG passa por processo de reestruturação em todos os setores, mas ainda não há prazo de conclusão definido - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 26/11/2025 12:54

Campos – Na contagem regressiva para ficar 100% reestruturado pelo governo municipal, o Hospital Geral de Guarus (HGG), em Campos dos Goytacazes (RJ), ganha destaque nacional positivo em atendimento, reconhecido por gestores do programa Lean nas Emergências. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde que avalia os resultados da metodologia em hospitais de todo o Brasil que passam pelo processo de otimização.

O programa utiliza a filosofia Lean para reduzir o desperdício e otimizar processos em hospitais públicos e filantrópicos do Brasil. É executado com suporte técnico e consultivo de hospitais parceiros como Sírio Libanês e Albert Einstein, considerado um dos melhores da América Latina. O superintendente do HGG, médico Vitor Mussi, comemora o destaque.

“Estamos muito felizes e gratos por esse reconhecimento que chega em boa hora, quando está muito próxima a inauguração de 100% da obra do hospital, com a entrega do ambulatório”, ressalta Mussi adiantando que as próximas fases do Lean nas Emergências vão contemplar o Centro Cirúrgico e o Centro de Tratamento Intensivo da unidade hospitalar.

O superintendente atribui o resultado a um conjunto de fatores e destaca o desempenho dos profissionais: “Toda essa conquista é um esforço colaborativo, uma união que trouxe redução no tempo de espera do paciente, aumento na agilidade da tomada de decisão médica, diminuição do custo operacional do hospital, além de um ambiente mais efetivo e seguro para todos”.

Na avaliação da diretora clínica do HGG, Luisa Barreto, a mudança filosófica e conceitual no hospital foi fundamental para o bom resultado: “Essa avaliação consolida nossa mudança para além da obra estrutural. Estarmos entre os melhores hospitais do país no quesito atendimento emergencial demonstra que nossa missão está sendo cumprida”.

Segundo Luisa, dia quatro de dezembro, os gestores do Lean nas Emergências serão recebidos no HGG para uma reunião técnica. Ela explica que um vídeo institucional do HGG registrou as principais transformações na rotina do hospital desde a implantação do programa. Os dados foram avaliados pelos gestores nacionais do Leans.

TEMPO MELHOROU - A diretora assinala que uma análise do mapa de fluxo de valores identificou que o tempo que agrega valor para o paciente melhorou em todos os aspectos. “Entre os pacientes que chegam por meios próprios ao hospital - que chamamos de vertical - esse tempo melhorou em 43,7%. Já aquele mais debilitado (horizontal) que chega de outra unidade, o tempo melhorou em 20,4%”, enfatiza o diretor do pronto-socorro, Guilherme Andrade.

A gerente de fluxo hospitalar, Keith Madela, acrescenta que outro processo em destaque no HGG, com a implantação do Lean nas Emergências, foi a criação de um enfermeiro fluxista para ter uma visão global do plantão: “De forma assertiva, ele examina a execução do fluxo hospitalar, garantindo otimização no tempo de espera do paciente”.

Quando necessário, Keith frisa que o fluxista aciona as ferramentas apresentadas pelo Lean. A coordenadora médica, Patrícia Gama, reforça que o Lean nas Emergência permitiu segregar pacientes de menor e maior complexidades: “Os mais graves são direcionados para atendimento mais rápido e os menos graves são encaminhados para o sistema de saúde do município”.

TEMPO E VALOR - “O médico segue os protocolos de urgência e emergência direcionando os pacientes para, assim, ficarmos com aqueles que realmente precisam ser atendidos em um hospital de emergência como o nosso”, conclui Patrícia resumindo que, com a readequação, pacientes que levavam até seis dias internados, passaram a levar três, melhorando a qualidade do atendimento.

O Lean nas Emergências começou a ser implantado no HGG em outubro de 2024; integra ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional (Proadi) que busca repassar expertise de hospitais de excelência para os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). É uma filosofia de gestão que utiliza princípios e técnicas para melhoria de processos baseados em tempo e valor.

A ferramenta visa assegurar fluxos contínuos e eliminar tanto desperdícios quanto atividades de baixo valor agregado: “O objetivo é reduzir riscos à saúde de pacientes e profissionais do setor em unidades hospitalares acometidas pelo problema da superlotação e aumentar a oferta de serviços através da otimização dos fluxos de atendimento utilizando a metodologia Lean Healthcare”, ratifica Vitor Mussi.