Wladimir Garotinho e Marcelo Neves cuidaram da elaboração da programação e antecipam os temas dos debates Foto Divulgação

Publicado 05/12/2025 19:43 | Atualizado 05/12/2025 19:44

Campos - O Connex-E 2025 reúne especialistas, gestores públicos, agentes reguladores, empresas e instituições estratégicas da cadeia energética nacional, dia 12 de dezembro, em Campos dos Goytacazes (RJ). O evento é uma iniciativa da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), encerra o calendário anual do setor.

Pelo segundo ano consecutivo o evento é realizado – está programado para o auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF) Centro. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelos sites ompetro.com.br e connex-e.net.br. A Ompetro é presidida pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho e tem na secretaria executiva o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, Marcelo Neves.

Da programação do dia 12 constam debates sobre temas como a Bacia de Campos e suas perspectivas futuras, transição energética, impactos para municípios e sociedade, inovação, economia azul e tendências para o desenvolvimento regional. Entre as autoridades confirmadas estão os diretores da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP) Symone Araújo e Daniel Maia.

Também estarão presentes os presidentes de outras instituições renomadas, como Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo (ABPIP), Márcio Félix; Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), Roberto Ardenghy; e Refina Brasil, Evaristo Pinheiro; além de representantes da Petrobras, incluindo a Gerência Geral da Unidade de Negócios da Bacia de Campos.

Segundo Marcelo Neves, estão ainda confirmados executivos do Porto do Açu, do governo do Estado do Rio de Janeiro, deputados federais da bancada da energia e prefeitos de municípios produtores de petróleo: “Um dos momentos mais aguardados será a apresentação, em primeira mão, do novo Plano de Negócios da Bacia de Campos 2026–2030, conduzida pela Petrobras, com participação da diretoria da ANP e de entidades representativas do setor”, destaca.

CONECTANDO ENERGIA - O secretário antecipa que gestores públicos, empresas, pesquisadores, investidores e representantes da sociedade civil vão debater os rumos do desenvolvimento econômico fluminense a partir da energia, da economia azul, da inovação e das vocações territoriais: “A Ompetro, sob orientação do presidente Wladimir Garotinho, entende a importância do diálogo sobre esses temas”.

O secretário antecipa que haverá painéis executivos, conversas temáticas, palestras técnicas, rodadas de negócios com o Sebrae-RJ e Porto do Açu, exposição de marcas e projetos. O tema central do Connex-E 2025 é “Conectando energia, desenvolvimento e territórios”. Ele resume a proposta de uma visão integrada sobre os desafios e oportunidades para os municípios produtores de petróleo e gás natural.

“Entre os destaques está a Rodada de Negócios Connex-E, realizada em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Porto do Açu e Rede Petro-BC”, assinala Neves acentuando: “Visa aproximar pequenos negócios de grandes empresas do setor energético e de infraestrutura, ampliando oportunidades de fornecimento, inovação e geração de emprego”.

Na organização do evento estão mais dois momentos de destaque previstos; são os lançamentos das obras “Participações Governamentais – do petróleo e gás natural”, de Paulo Enrique Mainier; e “Inteligência Artificial em Diálogo – Desafios Interdisciplinares do Novo Século”, e-book da professora Ângela Dias Mendes.