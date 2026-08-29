Quando o proprietário não é localizado inicialmente, a fiscalização adota outros procedimentos Foto Assessoria/Divulgação
Postura de olho em terrenos e veículos abandonados
Iniciativa visa garantir a organização urbana, preservar as condições de segurança e circulação e orientar os proprietários
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Educação midiática envolve município e Ministério Público
Promotora propõe a elaboração de um Edital do Concurso de Boas Práticas em Educação Digital e Midiática, em parceria com o MPRJ
Resgate Voluntário reativa ambulância com ajuda da Infra
Parceria reforça a importância da atuação do trabalho voluntário no atendimento a emergências na cidade de Campos
Empresário prevê colapso com o fim da escala 6x1
O líder classista teme os impactos negativos na economia e defende a flexibilização de horas extras por meio de emenda ao projeto
Força-tarefa retira lixos e pessoas em estrutura de risco
Operação aconteceu na manhã desta quarta-feira, em uma área debaixo da Ponte Saturnino, no bairro da Lapa, às margens do Rio Paraíba
Sistema tecnológico do HFM é ampliado no setor de exames
Hospital acaba de receber uma torre de vídeo endoscopia e quatro novos tubos, com plano de realizar 50 exames por semana
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