Recentemente, pacientes que conseguiram parar de fumar receberam certificado de conclusão de tratamento - Foto Assessoria/Divulgação

Recentemente, pacientes que conseguiram parar de fumar receberam certificado de conclusão de tratamento Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 29/08/2026 17:12

Campos - “À medida que o paciente reduz o consumo de tabaco, disponibilizamos adesivos de nicotina, cujo objetivo é mitigar os sintomas de abstinência”. Esta é a estratégia do Controle do Tabagismo, desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), resumida pelo coordenador do programa, Emmanuel Bittencour.

A manifestação visa o fumante a buscar apoio profissional para abandonar o vício. Bittencourt destaca que o programa municipal é conduzido por uma equipe multidisciplinar que utiliza a abordagem cognitivo-comportamental por meio de reuniões em grupo. Ele reforça que o tabagismo envolve dependências química e psicológica.

O alerta foi enfatizado neste sábado (29), Dia Nacional de Enfrentamento ao Fumo, com o coordenador destacando que o tabaco é o principal fator de risco para doenças graves, como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), diabetes mellitus, câncer de pulmão, enfisema e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): “Atualmente, no município, o serviço conta com 1.499 inscritos”, aponta.

O Ministério da Saúde (MS) incentiva a população a tomar conhecimento sobre os desafios de parar de fumar. Para tanto, disponibiliza no portal a ação "Conte o que o cigarro não mostra", na página #MinhaHistóriaSemFiltro, a fumantes, ex-fumantes, familiares e outras pessoas que convivem com o problema.

O objetivo é compartilhar experiências sobre os efeitos do consumo de cigarro na sua rotina, na qualidade de vida e na saúde. De acordo com o MS, as informações coletadas vão ajudar a definir novas imagens e mensagens que serão utilizadas nas embalagens de cigarros, além de contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas de combate ao tabagismo.

SALDO POSITIVO - “As imagens estampadas nas embalagens de cigarros mostram algumas das consequências do tabagismo”, pontua observando: “Mas há impactos que nenhuma fotografia consegue retratar: as mudanças na rotina, na convivência com familiares e amigos, nas relações afetivas e no dia a dia de quem fuma e de quem convive com o tabagismo”.

O saldo registrado através do Controle do Tabagismo é considerado positivo. No último dia 11, a Secretaria de Saúde entregou certificado de conclusão de tratamento a 40 pacientes que conseguiram parar de fumar após acompanhamento psicológico e médico em grupos de apoio.

“Essas pessoas iniciaram o tratamento em novembro do ano passado, mas continuarão em acompanhamento contínuo após a certificação”, detalha o coordenador informando que o programa conta atualmente com 1.471 inscritos. A sede é na Rua Gil de Góis, nº 132, ao lado do Centro de Referência e Tratamento à Mulher (CRTM).

ACESSO PRÁTICO - Bittencourt explica que o tratamento por meio do programa municipal tem como principal proposta proporcionar qualidade de vida e interromper a progressão de danos irreversíveis, evitando o agravamento de quadros clínicos já instalados: “Atualmente, enfrentamos também o desafio crescente dos Dispositivos Eletrônicos de Fumar (DEFs ou vapes)”.

O coordenador relata que esses dispositivos podem causar patologias severas, como a lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos (EVALI), popularmente conhecida como ‘pulmão de pipoca’. “A expectativa de vida dos fumantes, especialmente com a popularização desses dispositivos eletrônicos, é significativamente reduzida, o que torna a intervenção precoce essencial”, ratifica.

Não há dificuldade para acessar o programa: “É de livre demanda, não sendo necessário encaminhamento médico para iniciar o acompanhamento. O atendimento é ágil. No momento do cadastro e da abertura do prontuário eletrônico, o paciente já é agendado para a primeira reunião de grupo, dando início imediato ao seu tratamento”, resume.