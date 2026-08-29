Carlos Monteiro orienta a listar apenas o que se realmente precisa, evitando compras por impulso em novembro - Foto Gomes/Divulgação

Carlos Monteiro orienta a listar apenas o que se realmente precisa, evitando compras por impulso em novembro Foto Gomes/Divulgação

Publicado 29/08/2026 17:27 | Atualizado 29/08/2026 17:27

Campos – Tradicionalmente, a Black Friday acontece apenas na última sexta-feira de novembro. No entanto, há quem já comece a pesquisar preços para evitar golpes. Faltando exatamente três meses para a temporada de descontos, o mercado acende o alerta para a necessidade de um planejamento antecipado.

Essa mudança de comportamento não é por acaso: o consumidor está mais cauteloso e estratégico na hora de gastar. Prova disso é uma pesquisa da Serasa, em parceria com o Opinion Box , que revela que seis em cada dez consumidores pesquisam e comparam preços antes de fechar qualquer compra na Black Friday.

Especialistas em direitos do consumidor destacam que o período de 90 dias antes do evento é o mais crítico do varejo. Isso porque algumas plataformas de comércio eletrônico aumentam os preços dos produtos para, em novembro, simular um desconto agressivo.

A famosa fraude da "metade do dobro" faz com que os órgãos de defesa do consumidor fiquem mais atentos e orientem a população a fazer o mesmo. Segundo a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Campos dos Goytacazes (RJ), iniciar a pesquisa no final de agosto cria uma blindagem de preço e imuniza o consumidor contra falsas promoções.

As orientações principais são listar o essencial, anotando apenas o que realmente precisa ser comprado, evitando o impulso em novembro; usar comparadores. empregando ferramentas automáticas que mostram o histórico de preços dos últimos meses; e salvar provas, fazendo capturas de tela (prints) com data e hora dos produtos desejados para usar como prova jurídica em caso de alteração artificial de valores.

O secretário executivo do Procon, Carlos Fernando Monteiro, afirma que não há casos específicos registrados em Campos sobre essa prática recente. Contudo, ele ressalta que a antecipação também é vital para combater fraudes digitais que operam o ano inteiro: “Criminosos se aproveitam do desejo por ofertas para criar anúncios patrocinados falsos nas redes sociais”.

Outro ponto de atenção é o crescimento do Pix: diferente do cartão de crédito, que permite a contestação rápida de despesas, o Pix transfere o dinheiro na hora, o que dificulta a recuperação em caso de golpe. Por isso, verificar a autenticidade do CNPJ e o selo de segurança do site deve virar rotina: “No Pix, o cuidado deve ser redobrado”, ratifica o secretário.

ENTREVISTA /CARLOS MONTEIRO

O Procon já inicia o monitoramento dos preços dos grandes e-commerces três meses antes para servir de base comparativa em novembro?

Carlos Monteiro - Sim. O monitoramento e a pesquisa de preços são importantes para criar um histórico comparativo e identificar alterações artificiais nos valores durante o período que antecede a Black Friday.

A pesquisa da Serasa indicou que 6 em cada 10 consumidores comparam preços antes de comprar. O Procon nota se essa conscientização reduziu as denúncias de "metade do dobro"?

CM - A pesquisa de preços é uma ferramenta essencial de proteção. Quanto mais o consumidor compara e guarda históricos, mais difícil fica para essas práticas passarem despercebidas. O Procon também atua na apuração das denúncias recebidas.

Quais são as práticas abusivas ou maquiagens de preço mais difíceis de rastrear atualmente?

CM - Hoje, os maiores desafios são as ofertas que mudam rapidamente no ambiente digital, os preços personalizados, as falsas promoções e os anúncios que dificultam a comparação entre o valor anterior e o promocional.

Com o avanço do Pix, o consumidor perde a facilidade de estorno do cartão de crédito. Como se proteger de golpes ao pagar com Pix?

CM - No Pix, o cuidado deve ser redobrado. É preciso verificar o site, conferir o CNPJ e os dados do recebedor antes de pagar, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e evitar links recebidos por redes sociais ou mensagens.

Como o Procon se prepara para combater fraudes sofisticadas, como anúncios falsos gerados por Inteligência Artificial?

CM - O Procon reforça a fiscalização e a orientação. Com a Inteligência Artificial, é fundamental verificar a origem dos anúncios e os dados da empresa, sem confiar apenas em vídeos, imagens ou depoimentos das redes sociais.

Se o consumidor provar que uma loja aumentou o preço em setembro ou outubro para dar desconto em novembro, qual infração fica configurada e o que ele deve fazer?

CM - A prática configura publicidade enganosa e infração às normas de defesa do consumidor. O cidadão deve guardar prints, anúncios e históricos de preço para encaminhar a denúncia ao Procon.

O direito de arrependimento de 7 dias continua valendo para compras online na Black Friday, mesmo em queima de estoque?

CM - Sim. Nas compras pela internet, o direito de arrependimento de 7 dias continua válido, inclusive para produtos promocionais ou de queima de estoque, contado a partir do recebimento do produto ou da contratação do serviço.

Existem muitas denúncias de golpes de preços no Procon de Campos?

CM - O Procon recebe reclamações ligadas a ofertas e compras fraudulentas, principalmente no ambiente digital. A orientação principal é pesquisar, desconfiar de ofertas irreais e verificar a idoneidade da empresa antes do pagamento.