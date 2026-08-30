Paulo Hirano e Rodrigo Oliveira anunciaram a parceria enquanto vistoriavam a Unidade Móvel de Atenção Especializada - Assessoria/Reprodução

Paulo Hirano e Rodrigo Oliveira anunciaram a parceria enquanto vistoriavam a Unidade Móvel de Atenção Especializada Assessoria/Reprodução

Publicado 30/08/2026 09:16

Campos – O sistema de saúde pública da rede municipal vai ganhar um importante reforço ainda este ano em Campos dos Goytacazes (RJ). Trata-se da Carreta da Saúde da Mulher, anunciada neste sábado (29) pelo diretor do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira, durante visita técnica à cidade, em encontro com o secretário de Saúde do município, Paulo Hirano.

A unidade móvel do governo federal é voltada para a realização de exames preventivos e de imagem, como mamografias e ultrassons transvaginais. A informação ocorreu enquanto as autoridades vistoriavam a Unidade Móvel de Atenção Especializada (Umae), estrutura do programa federal Agora Tem Especialistas que já está operando em Campos.

Paulo Hirano destaca que a Carreta Saúde da Mulher será fundamental para atacar os gargalos no atendimento ginecológico: “É muito importante esse projeto para que a gente possa atacar naqueles eixos em que se tem uma sobrecarga de necessidades e que, consequentemente, geram filas. A nova carreta vem para diminuir a espera em relação a procedimentos essenciais".

O secretário aproveita para orientar que os pacientes evitem o absenteísmo e compareçam às consultas e exames agendados. Também está sendo articulada uma estratégia mais ampla para o Norte Fluminense, prevendo a inclusão de hospitais privados e da rede filantrópica no programa de expansão, utilizando eixos contratuais e incentivos como créditos tributários em troca da oferta de consultas, exames e cirurgias.

Rodrigo Oliveira comenta que a carreta da saúde é uma alternativa, mas que existe a possibilidade de hospitais participarem deste programa, ampliando suas assistências e aumentando a oferta na assistência especializada: “É muito bom ver que em Campos isso funciona", salienta o representante do Ministério da Saúde.

CRONOGRAMA - Após a vistoria técnica, as autoridades federais e municipais se reuniram com diretores dos principais hospitais públicos e contratualizados da região — incluindo representantes do Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG), Santa Casa de Misericórdia, Beneficência Portuguesa e Álvaro Alvim — para alinhar a contratualização dos novos serviços.

Segundo Hirano, enquanto a nova estrutura não chega, a atual Umae segue com cronograma intenso no município. O equipamento realiza cerca de 100 exames diários de tomografia e ultrassonografia, beneficiando não apenas os moradores de Campos, mas também pacientes referenciados de outras sete cidades vizinhas.

Estão relacionadas São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Os atendimentos da atual unidade móvel de tomografia seguem ativos e estão programados para se encerrar na próxima sexta-feira, dia quatro de setembro.