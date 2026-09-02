Dante explica que o aparelho amplia a capacidade de diagnosticar e tratar os pacientes com mais rapidez e eficiência no Hospital São José - Foto César Ferreira/Divulgação

Dante explica que o aparelho amplia a capacidade de diagnosticar e tratar os pacientes com mais rapidez e eficiência no Hospital São José Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 02/09/2026 14:14 | Atualizado 02/09/2026 15:53

Campos - Localizado no distrito de Goitacazes, na Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes (RJ), o Hospital São José (HDJ) vem passando por uma nova fase de modernização em sua estrutura e processos de atendimento. Um dos setores contemplados é o de imagem, onde acontece a modernização completa da área de exames de para dar mais agilidade aos diagnósticos.

Nessa terça-feira (1) foi instalado um novo equipamento de ultrassonografia, depois de ter recebido, recentemente, o raio-x digital. “A próxima etapa será uma na estrutura para os setores de Internação, Regulação e Evolução, com novas salas, computadores e integração entre as equipes”, adianta o superintendente da unidade hospitalar, Dante Pinto Lucas.

De acordo com o médico, o novo equipamento de ultrassonografia permitirá a realização de exames de abdômen total e superior, transvaginal, tireoide, mamas e articulações: “Já o raio-x digital possibilita a obtenção de imagens em alta definição, disponíveis na tela do computador em poucos segundos, sem a necessidade de revelação de filmes”.

A Ilha de Evolução cria um espaço integrado onde médicos, enfermeiros e fisioterapeutas trabalham juntos no acompanhamento clínico, conectados por um sistema digital. As salas de Internação e Regulação foram unificadas em um único ambiente integrado, otimizando o fluxo de informações e a comunicação interna.

MAIS UM AVANÇO - “O São José segue como ponto estratégico de emergência e referência em serviços como fisioterapia (cerca de 900 atendimentos mensais) e o Centro Especializado em Tratamento de Feridas, na Baixada Campista”, comenta Dante pontuando que a rede municipal de saúde de Campos vem sendo reestruturada com eficiência.

Na opinião do superintendente, a chegada dos novos equipamentos representa mais um avanço na estrutura e na capacidade de atendimento da unidade: “O Hospital São José entra em uma nova fase. A chegada do tomógrafo, em 2022, representou uma grande evolução tecnológica para o atendimento de emergência”.

Agora, o ultrassom e o raio-x digital, Dante ratifica que é ampliada a capacidade de diagnosticar e tratar os pacientes com mais rapidez e eficiência. O diretor administrativo do HSJ, Carlos Henriques Costa, reforça que as mudanças contribuem para tornar os processos internos mais eficientes e refletir diretamente na qualidade do atendimento à população.

“Cada mudança realizada no hospital tem o objetivo de oferecer um serviço cada vez melhor ao cidadão e, ao mesmo tempo, proporcionar melhores condições para que nossas equipes possam desempenhar suas atividades”, afirma Costa enfatizando: “Com a melhoria do fluxo de informações e a integração entre os setores, conseguiremos tornar o atendimento mais ágil e eficiente”.