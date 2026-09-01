O Centro de Monitoramento de Desastres segue acompanhando as mudanças climáticas na região e orientando a população Foto Defesa Civil/Divulgação
Interior do estado com possibilidades de nova ressaca
Aviso foi emitido pela Marinha para a madrugada desta quarta-feira e a manhã de quinta; ondas podem chegar a três metros de altura
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Carreta da Saúde da Mulher visa reduzir filas de exames
Estrutura está programada para Campos, com proposta de realizar exames preventivos, como mamografias e ultrassons transvaginais
Pesquisa antecipada pode evitar fraudes na Black Friday
Faltando três meses para a data mais aguardada do comércio, o monitoramento preventivo neutraliza o golpe da "metade do dobro"
Programa da Saúde municipal contribui contra o tabagismo
Secretaria desenvolve ação conduzida por uma equipe multidisciplinar que utiliza a abordagem cognitivo-comportamental
Postura de olho em terrenos e veículos abandonados
Iniciativa visa garantir a organização urbana, preservar as condições de segurança e circulação e orientar os proprietários
Educação midiática envolve município e Ministério Público
Promotora propõe a elaboração de um Edital do Concurso de Boas Práticas em Educação Digital e Midiática, em parceria com o MPRJ
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