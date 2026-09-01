O Centro de Monitoramento de Desastres segue acompanhando as mudanças climáticas na região e orientando a população - Foto Defesa Civil/Divulgação

O Centro de Monitoramento de Desastres segue acompanhando as mudanças climáticas na região e orientando a população Foto Defesa Civil/Divulgação

Publicado 01/09/2026 18:33

Campos/Região - Ressaca e ventos fortes para o litoral fluminense entre a madrugada desta quarta-feira (2) e a manhã de quinta (3) do litoral de Santos (SP) até Campos dos Goytacazes (RJ). O alerta é do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil. São previstas ondas de direção sudoeste a sul com até 3,0 metros de altura e ventos com rajadas moderadas a fortes na faixa litorânea.

A Defesa Civil de Campos informa que segue em monitoramento das mudanças climáticas na região e orienta que as rajadas de vento devem acontecer principalmente no litoral do município, entre a noite desta terça (1) e a noite de quarta (2). O mesmo é aguardado para São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, onde os ventos são moderados.

A orientação geral é que, em casos de temporal, a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pela força dos ventos. Também é recomendável não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, evitar deslocamentos desnecessários e não encostar em cabos elétricos.

ACOMPANHAMENTO - Também os praticantes de esportes náuticos e demais usuários do mar estão sendo alertados pela Defesa Civil que se mantenham em estado de atenção. Principalmente em São João da Barra, no monitoramento em pontos que sofrem com a erosão costeira em Atafona e no Açu. Pescadores e donos de pequenas embarcações devem suspender as atividades no mar.

Outras recomendações são não estacionar veículos sob árvores, manter portas e janelas fechadas, evitar deslocamentos desnecessários e não encostar em cabos elétricos. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod) de Campos segue monitorando as condições meteorológicas e marítimas. Caso sejam identificadas mudanças significativas no tempo ou a possibilidade de eventos meteorológicos que possam oferecer riscos à população, novas atualizações e alertas serão divulgados pelos canais oficiais da prefeitura.