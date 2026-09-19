Cláudio Mello explica que os novos pontos de votação são estabelecidos o mais próximo possível dos endereços originais Foto AMAERJ/Divulgação
Focado em facções, TRE altera locais de votação no interior
Medida foi confirmada esta semana e prevalece em alguns municípios do Norte/Noroeste do Estado do Rio e da Região dos Lagos
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Denúncias levam Procon a interditar posto em Campos
Operação aconteceu no início da semana, motivada por suspeitas de falhas mecânicas nos veículos logo após o abastecimento.
Erosão no litoral de Campos reacende o sinal de alerta
Centro de Monitoramento de Desastre aponta que 59% da costa campista apresenta uma clara tendência erosiva há vários anos
Previsão de chuvas intensas gera alerta no Norte/Noroeste
Municípios das duas regiões fluminenses estão de prontidão, com a possibilidade de volumes de chuvas de 50 mm até esta quinta-feira
Mutirão vai ajudar pagar dívidas com altos descontos
Negociação será em condições especiais de pagamento, com propostas que podem chegar a até 99% de abatimento
Campos busca saída para acelerar obras de trecho da BR-101
Lentidão na execução de obras estruturais essenciais leva governo municipal a solicitar revisão do cronograma de execução à ANTT
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