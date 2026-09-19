Cláudio Mello explica que os novos pontos de votação são estabelecidos o mais próximo possível dos endereços originais - Foto AMAERJ/Divulgação

Cláudio Mello explica que os novos pontos de votação são estabelecidos o mais próximo possível dos endereços originais Foto AMAERJ/Divulgação

Publicado 19/09/2026 13:51

Preocupado com a pressão de facções criminosas por meio de coações físicas e políticas no momento de os eleitores exercerem o direito ao voto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) está transferindo seções vulneráveis, mapeadas pelo setor de inteligência do órgão, em Campos dos Goytacazes, Macaé, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana.

A reconfiguração preventiva na logística das zonas eleitorais do interior do estado para o pleito deste ano é inédita, foi confirmada na última quarta-feira (16) e, além do Norte e Noroeste Fluminense, abrange a Região dos Lagos, alterando, ao todo, 72 locais de votação devido ao domínio territorial e à interferência histórica exercida por facções.

De acordo com a decisão, a mudança foi embasada por um relatório minucioso do Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Democracia, que une as forças de inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e do Ministério Público. Para tanto, houve uma retrospectiva de situações vivenciadas em eleições anteriores no mapa geral do processo em todo o estado.

O mapeamento revelou que estruturas antes utilizadas como colégios eleitorais estavam situadas em áreas críticas sob influência de grupos como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e, especificamente em Campos, da facção Amigos dos Amigos (ADA). O presidente do TRE, Claudio de Mello Tavares, afirma que o número de transferências de seções dobrou.

PLANO LOGÍSTICO - O desembargador ressalta que a observação é feita em comparação com pleitos anteriores justamente porque o crime organizado se espalhou de forma agressiva pelo interior do estado. Pelo plano logístico, os novos pontos de votação são estabelecidos o mais próximo possível dos endereços originais, mas fora do raio de influência e das barreiras físicas impostas pelo tráfico.

Dados levantados pelo tribunal mostram que o remanejamento estadual afeta mais de 200 mil eleitores fluminenses. No Norte e Noroeste, juízes eleitorais municipais já emitem circulares para alertar a população sobre as transferências de seções de bairros periféricos para zonas comerciais e centrais consideradas seguras.

A recomendação oficial é que todos os eleitores das cidades afetadas verifiquem suas situações com antecedência. As consultas detalhadas sobre as novas seções e locais de votação podem ser realizadas diretamente na plataforma do Portal do TRE-RJ ou de forma digital por meio do aplicativo e-Título, evitando contratempos no dia da votação.