Uma das necessidades é a duplicação das faixas de tráfego urbano no trecho da BR entre a Rua Rocha Leão e o Partage Shopping, próximo do antigo Trevo do Índio - Foto César Ferreira/Divulgação

Uma das necessidades é a duplicação das faixas de tráfego urbano no trecho da BR entre a Rua Rocha Leão e o Partage Shopping, próximo do antigo Trevo do Índio Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 14/09/2026 16:46 | Atualizado 14/09/2026 18:48

A lentidão na execução de projetos estruturais essenciais no trecho da BR-101 em Campos dos Goytacazes gera transtorno no cotidiano de quem depende da estrutura rodoviária. O prefeito Frederico Paes busca uma reversão sugerindo à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a revisão do cronograma de obras previsto no novo contrato de concessão da BR-101.

O prefeito acredita que, antecipando as intervenções prioritárias no projeto, a redução dos impactos no trecho da rodovia favorecerá significativamente o trânsito e a mobilidade urbana, fluindo sem transtornos em todos os sentidos. Ele encaminhou um ofício à ANTT e acredita que consiga um retorno satisfatório ainda este ano.

Fundamentando a iniciativa, Frederico pontua que é injusto o usuário da rodovia já ter recebido aumento no pedágio sem que melhorias importantes para Campos ocorram paralelamente: “As obras estão previstas apenas para os próximos anos e estamos solicitando à ANTT a revisão desse cronograma, antecipando as intervenções necessárias”.

O subsecretário de Mobilidade, Sérgio Mansur, reforça a posição do prefeito observando que a gravidade do quadro é tanta, que se confunde com o trânsito da cidade: “Esqueceram do interior. Uma das necessidades é a duplicação das faixas de tráfego urbano no trecho da BR entre a Rua Rocha Leão e o Partage Shopping, próximo do antigo Trevo do Índio”.

PRIMEIRA ETAPA - O traçado é citado na manifestação do prefeito, com reivindicação de que haja antecipação da implantação de multivia entre os quilômetros 67 e 70, e a priorização de outra no sentido Norte. Os apontamentos formatados no documento apontam problemas e apresentam sugestões.

Com obras iniciadas em março de 2023, a primeira etapa da duplicação urbana de trecho da BR-101 , no trevo da entrada da cidade, foi inaugurada em dezembro do mesmo ano. A iniciativa fez parte de projeto da Estrada do Contorno - trecho do início da Avenida Arthur Bernardes, (na entrada da cidade), km 67, ao Partage Shopping (km 65,5); a expectativa era que haveria uma aceleração no desdobramento.

Mansur realça que o governo municipal também está estudando uma nova ligação viária pela rodovia, por meio da linha férrea (desativada), de Travessão, no subdistrito de Guarus, a Ururaí, na região da cidade, em direção ao Rio de Janeiro. “Dentro do nosso Plano de Mobilidade existe uma projeção de utilizar o leito da antiga via férrea, que está desativada”.

ALTERNATIVAS - Segundo o subsecretário, além de prever pistas de rolamento e ciclofaixas, o projeto considera a possibilidade futura de utilização do corredor para um veículo leve sobre trilhos ou outro sistema de transporte coletivo de maior capacidade. Mansur relata que o prazo previsto para se colocar em prática um projeto de contorno é uma das grandes preocupações.

Trata-se de uma fatia expressiva na decisão de Frederico Paes, tendo em vista que o cronograma atual do novo contrato da BR-101 prevê a elaboração do projeto somente a partir do oitavo ano da concessão. Mansur coloca dúvida quanto à efetivação da proposta da concessionária: “Não há, inclusive, nenhuma garantia de que seja executado”.

O cenário traçado por Mansur tem motivado uma série de polêmicas, com o agravante de que as intervenções consideradas necessárias não avançam. A iniciativa do governo municipal de solicitar que a ANTT reanalise o cronograma das obras pode ganhar adesões da iniciativa privada. O ofício foi encaminhado na última sexta-feira (11), mas a agência ainda não se manifestou.