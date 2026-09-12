Medida temporária buscava garantir mais segurança para pedestres e ciclistas durante a interdição da Ponte Barcelos MartinsFoto: Reprodução da Internet

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Douglas Smmithy
A operação experimental de interdições parciais na Ponte Leonel Brizola, em Campos dos Goytacazes, foi encerrada após a avaliação dos impactos no trânsito e as manifestações da população.
Com a suspensão do teste, a ponte volta a operar normalmente para os veículos. Pedestres e ciclistas devem utilizar preferencialmente as pontes Saturnino de Brito, conhecida como Ponte da Lapa, e Alair Ferreira.
Ponte Barcelos Martins segue no centro das ações - A recuperação da Ponte Barcelos Martins é acompanhada pelo município, que cobra celeridade para o início das intervenções. A estrutura é considerada fundamental para a mobilidade entre Guarus e o Centro.
A medida experimental na Ponte Leonel Brizola havia sido adotada como alternativa de circulação para pedestres e ciclistas diante da interdição da Barcelos Martins. A avaliação apontou impactos no fluxo de veículos, levando ao encerramento da operação.
A Prefeitura informou que segue acompanhando as medidas relacionadas à recuperação da Ponte Barcelos Martins.