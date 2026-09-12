Medida temporária buscava garantir mais segurança para pedestres e ciclistas durante a interdição da Ponte Barcelos MartinsFoto: Reprodução da Internet
Ponte Leonel Brizola tem teste de interdição parcial suspenso em Campos
Medida foi adotada para reforçar a segurança de pedestres e ciclistas durante a interdição da Ponte Barcelos Martins
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Integração policial combate crimes e recupera veículo
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Polícia fecha central de "desmanches" de veículos em Campos
Operação aconteceu no subdistrito de Guarus, com apreensões de estruturas pertencentes a carros de luxo com registros ativos de furtos
Ação integrada com CCO apreende carro clonado em Campos
Dispositivo do governo municipal consolida mais uma vez seu papel estratégico no combate à criminalidade no município
Reforma da "Ponte de Ferro" começa a ser estruturada
Vistoria técnica conjunta entre equipes dos governos estadual, municipal e da empresa contratada marca etapa inicial
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