Medida temporária buscava garantir mais segurança para pedestres e ciclistas durante a interdição da Ponte Barcelos Martins - Foto: Reprodução da Internet

Medida temporária buscava garantir mais segurança para pedestres e ciclistas durante a interdição da Ponte Barcelos MartinsFoto: Reprodução da Internet

Publicado 12/09/2026 10:52 | Atualizado 12/09/2026 10:54

A operação experimental de interdições parciais na Ponte Leonel Brizola, em Campos dos Goytacazes , foi encerrada após a avaliação dos impactos no trânsito e as manifestações da população.

Com a suspensão do teste, a ponte volta a operar normalmente para os veículos. Pedestres e ciclistas devem utilizar preferencialmente as pontes Saturnino de Brito, conhecida como Ponte da Lapa, e Alair Ferreira.

Ponte Barcelos Martins segue no centro das ações - A recuperação da Ponte Barcelos Martins é acompanhada pelo município, que cobra celeridade para o início das intervenções. A estrutura é considerada fundamental para a mobilidade entre Guarus e o Centro.

A medida experimental na Ponte Leonel Brizola havia sido adotada como alternativa de circulação para pedestres e ciclistas diante da interdição da Barcelos Martins. A avaliação apontou impactos no fluxo de veículos, levando ao encerramento da operação.

A Prefeitura informou que segue acompanhando as medidas relacionadas à recuperação da Ponte Barcelos Martins.