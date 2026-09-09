O levantamento visa alinhar os detalhes operacionais e dar andamento ao início imediato das intervenções - Foto Gomes/Reprodução

O levantamento visa alinhar os detalhes operacionais e dar andamento ao início imediato das intervenções Foto Gomes/Reprodução

Publicado 09/09/2026 14:32

Campos - Interditada desde 28 de fevereiro , quando a cheia do Rio Paraíba do Sul provocou o recalque de um dos pilares do vão central, a Ponte Barcelos Martins (conhecida como “Ponte de Ferro”), em Campos dos Goytacazes (RJ), pode voltar a ser utilizada normalmente em 120 dias. Este é o prazo previsto pela empresa contratada para fazer a restauração.

O passo decisivo foi dado pelo governo do estado, com a assinatura do contrato emergencial de R$ 3,6 milhões para a realização das obras emergenciais de estabilização, içamento de reforço estrutural, com a empresa FAB MIX Concretos Ltda. O acordo aconteceu no dia 31 de agosto, sendo publicado no Diário Oficial a primeiro de setembro.

Uma vistoria técnica conjunta entre as equipes da fiscalização estadual e do governo municipal foi realizada nessa terça-feira (8) para alinhar os detalhes operacionais e dar andamento ao início imediato das intervenções na superestrutura de ferro. Historicamente, a ponte registra mais de 15 mil passagens diárias, entre ciclistas, motociclistas e pedestres.

Diante do risco de colapso e para conter a travessia irregular de pedestres, equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal instalaram chapas de ferro reforçadas nos acessos das extremidades do centro da cidade e de Guarus. O monitoramento na área é intensificado por câmeras de segurança, e quem insistir em burlar o bloqueio estará sujeito a autuações por dano ao patrimônio público.

ALTERNATIVAS - Até que a estrutura seja totalmente recuperada e liberada, a recomendação é que a população utilize trajetos alternativos de ligação criados nas pontes Saturnino de Brito (Ponte da Lapa); General Dutra; Alair Ferreira; Leonel Brizola (popularmente conhecida como “Rosinha”). Comisso, é absorvido grande parte do fluxo de ligação entre as duas regiões.

A Leonel Brizola passou a funcionar a partir dessa terça-feira em esquema viário experimental, , operando com faixas exclusivas para pedestres e ciclistas nos horários de pico da manhã (5h às 9h, sentido Centro-Guarus) e da tarde (16h às 19h, sentido Guarus-Centro). Até o momento, a recente alternativa tem recebido avaliações positivas de quem a utiliza.

Quanto à vistoria técnica da Barcelos Martins, envolveu representantes da prefeitura, da Secretaria de Estado das Cidades e da empresa responsável pela execução da obra. Foram avaliadas as condições da ponte e levantadas informações focadas na definição dos equipamentos e da logística necessária para o início dos trabalhos, previsto .para a próxima semana.

SUPORTE TÉCNICO- O subsecretário de Obras, Urbanismo e Mobilidade, José Fernando Guedes, destaca que foi a primeira visita da empresa após a assinatura do contrato e da ordem de serviço: “Foi muito importante, porque pudemos observar todos os detalhes da parte inferior da ponte e a empresa coletou novamente os dados da estrutura”.

Guedes assinala que o município vem dando suporte técnico para que a empresa tenha acesso aos levantamentos e informações já produzidos sobre a ponte: “O objetivo da iniciativa é contribuir para que as etapas necessárias à recuperação da estrutura avancem com maior agilidade”, pontua o subsecretário.

Na avaliação do secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto, a vistoria é uma etapa muito importante: “A empresa vencedora já está com representantes na cidade e realizou um levantamento detalhado, somando essas informações ao relatório elaborado anteriormente pela municipalidade e entregue à Secretaria das Cidades”.