A Ponte Rosinha passa por uma alteração parcial por prazo indeterminado, em caráter experimental - Foto Reprodução/Secom

A Ponte Rosinha passa por uma alteração parcial por prazo indeterminado, em caráter experimental Foto Reprodução/Secom

Publicado 08/09/2026 08:46

Campos - Em uma resposta direta à crise parcial de mobilidade urbana que afeta áreas do município, com a interdição da Ponte Barcelos Martins, desde fevereiro, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) anunciou um novo plano emergencial para reorganizar o trânsito entre o centro da cidade e o subdistrito de Guarus, a partir desta terça-feira (8).

A nova alternativa é centrada na a Ponte Leonel de Moura Brizola (popularmente conhecida como Rosinha) , que passará por uma alteração parcial em caráter experimental e por prazo indeterminado, com o objetivo de criar uma via segura para pedestres e ciclistas nos horários de pico.

A medida, oficializada pela Portaria Conjunta nº 001/2026 na edição suplementar do Diário Oficial, surge como uma alternativa drástica para mitigar os graves impactos causados pela interdição total da Ponte Barcelos Martins, fechada desde o dia 28 de fevereiro deste ano após sofrer sérios danos estruturais decorrentes da cheia do Rio Paraíba do Sul.

A nova operação viária funcionará exclusivamente de segunda a sexta-feira, concentrando-se nos momentos de maior fluxo. No início da manhã, das 5h às 9h, a pista no sentido Centro-Guarus será totalmente bloqueada para veículos, sendo destinada apenas a quem se desloca a pé ou de bicicleta.

Nesse período, o tráfego motorizado seguirá normalmente na pista oposta, no sentido Guarus-Centro, que absorve o maior contingente de trabalhadores nesse horário. No fim da tarde, entre 16h e 19h, a dinâmica se inverte: a pista sentido Guarus-Centro fecha para carros e motos, transformando-se em passarela exclusiva para pedestres e ciclistas.

ARTICULAÇÃO - Nesse caso, os veículos automotores passam a utilizar a pista sentido Centro-Guarus. Fora desses intervalos e durante os fins de semana, a circulação na Ponte Leonel Brizola retorna à normalidade nos dois sentidos, permanecendo a proibição estrita de ciclistas e motociclistas fora dos horários especiais estabelecidos.

O prefeito Frederico Paes reforça que a iniciativa é fruto de estudos técnicos detalhados e visa acolher a parcela da população que ficou desassistida com o isolamento da Ponte Barcelos Martins, uma das principais artérias históricas de travessia do município.

Paes ressalta que continua articulando junto ao governo do estado para a recuperação definitiva da estrutura danificada da Barcelos Martins, mas que o cenário atual de sobrecarga nas pontes General Dutra, Alair Ferreira e Saturnino de Brito exigia uma intervenção imediata para garantir o direito de ir e vir com segurança.

FORÇA-TAREFA - O intervalo de poucos dias entre a publicação do decreto e o início prático da operação cumpre a exigência legal do Código de Trânsito Brasileiro, assegurando o prazo mínimo de 48 horas para a ampla orientação dos motoristas e usuários da via. Para garantir que a alteração não comprometa os serviços essenciais, o plano viário assegura a livre passagem dos veículos de emergência.

Com isso, ambulâncias, viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal têm tráfegos livres em ambas as pistas, desde que estejam em atendimento a ocorrências e com as sirenes e luzes intermitentes acionadas. Toda a logística e o impacto no tráfego regional serão monitorados por uma força-tarefa.

Estarão envolvidos o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), que cuidará da sinalização, e a Secretaria de Inteligência e Controle Operacional, responsável pelo videomonitoramento em tempo real. Os dados gerados serão encaminhados diariamente ao gabinete do prefeito para avaliar a viabilidade da medida e determinar possíveis ajustes estruturais ou operacionais ao longo das próximas semanas.