Durante o lançamento do livro foi apresentada a "Carta em Prol da Criação do Dia Nacional do Desenvolvimento Local" - Foto Assessoria/Divulgação

Durante o lançamento do livro foi apresentada a "Carta em Prol da Criação do Dia Nacional do Desenvolvimento Local" Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 03/09/2026 18:08

Campos - Para quem reside em uma cidade, o desenvolvimento urbano significa, antes de tudo, a transformação direta da sua qualidade de vida, rotina e bem-estar. O impacto real desse crescimento é percebido no dia a dia por meio de melhorias na infraestrutura, no acesso a serviços básicos e nas oportunidades econômicas. Porém, nem sempre é percebido e valorizado pelo habitante.

O livro "Desenvolvimento Local: Redes Colaborativas e os Clusters" é um guia prático que ensina as pessoas a contribuírem para o desenvolvimento da sua cidade, do seu bairro e de sua comunidade, promovendo a economia compartilhada e colaborativa como instrumento de prosperidade, sustentabilidade e geração de oportunidades de emprego e renda.

Quem chama a atenção é um dos co-autores, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic), Maurício Cabral, que divide a responsabilidade com o organizador da obra, Renato Dias Regazzi (MSc) e o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj), Robson Carneiro.

Maurício Cabral foi reeleito presidente por unanimidade no dia 30 de julho , para o biênio 2026/2028, e foi empossado dia 12 de agosto, durante a cerimônia festiva pelos 135 anos da Acic. Na oportunidade, ele ressaltou que há 25 anos vem procurado contribuir para o fortalecimento da economia de Campos e da Região Norte Fluminense.

PÚBLICO/PRIVADO - Lançado no último dia 31, na Livraria da Travessa, em Ipanema, Rio de Janeiro, o livro destaca a importância do associativismo e do cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social de uma região, principalmente no interior, através de ações planejadas e continuadas, unindo a importante parceria entre a iniciativa pública e privada.

O tema é assinado por Cabral realçando que essa união (de setores públicos e privados) contribui para o fortalecimento da diversificação da economia através da indústria, do serviço, do turismo, do agronegócio e, consequentemente do comércio, como também a importância de modais eficientes: “A plataforma Conecta, realizada pela Facerj nas cidades do interior do estado, tem mostrado estes resultados”, exemplifica.

O líder classista resume que o livro une as perspectivas de presidentes de associações comerciais, os verdadeiros catalisadores do empreendedorismo regional: “É este o caminho para uma economia colaborativa, compartilhada e eficiente”.

PILARES FORTES - O trabalho é destinado a gestores, empreendedores e acadêmicos, sintetizando visões e metodologias para transformar a competitividade territorial através de ecossistemas de inovação. Durante o lançamento, os co-autores e organizadores também apresentaram a "Carta em Prol da Criação do Dia Nacional do Desenvolvimento Local".

Iniciativa semelhante já é desenvolvida em Portugal há mais de 30 anos, sendo comemorada no dia 17 de setembro: "Que possamos construir um Brasil mais colaborativo, empreendedor, cooperativo, inovador e próspero, começando por onde a vida acontece que é nos territórios", almeja Cabral que enaltece significado do desenvolvimento urbano entre para os moradores de uma cidade.

No contexto do tema há pilares significativos, como qualidade de vida e infraestrutura; saneamento e saúde; espaços públicos; geração de empregos; renda e consumo; acesso ao conhecimento; redução de desigualdades; preservação ambiental; e cidade inteligente, com uso da tecnologia para melhorar serviços públicos.