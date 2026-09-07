Na abertura oficial, no Cepop, Frederico Paes hasteou a Bandeira de Campos e o major Igor Silva a do Brasil - Foto César Ferreira/Divulgação

Na abertura oficial, no Cepop, Frederico Paes hasteou a Bandeira de Campos e o major Igor Silva a do Brasil Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 07/09/2026 18:47

Campos - “Cuidar da Cidade: o papel de cada um, a responsabilidade de todos” foi o tema central da Semana da Pátria, este ano, em Campos dos Goytacazes (RJ). O prefeito Frederico Paes abriu oficialmente as celebrações do Desfile Cívico-Militar da Independência nesta segunda-feira (7) no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop).

ato foi marcado pelo tradicional hasteamento das bandeiras , com Paes hasteando a de Campos, acompanhado pelo major Igor Silva, comandante da Companhia de Infantaria, que hasteou a Bandeira do Brasil, e pelo tenente-coronel Leandro Paiva, comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militares, responsável pela Bandeira do Estado do Rio de Janeiro.

Logo após o ato solene, o prefeito uniu-se às autoridades locais para abrir o desfile das forças militares. Na sequência, acompanhado da primeira-dama Carla Paes e de seu secretariado, o prefeito integrou o desfile cívico. A caminhada reforçou a mensagem de união e responsabilidade coletiva proposta pelo tema central deste ano.

Durante o evento, Paes enfatizou a relevância de preservar o desfile como forma de valorizar a história nacional, destacando que manter a tradição viva fortalece a independência nacional ao reunir famílias, estudantes e forças de segurança. O evento no Cepop marcou o início das festividades do Mês da Pátria, cuja abertura oficial ocorreu no dia 1º de setembro com um ato cívico na Praça do Santíssimo Salvador.

Para descentralizar as comemorações e aproximar a celebração da população, o governo municipal organizou um cronograma especial de desfiles cívicos que se estenderá ao longo de todo o mês de setembro por diferentes localidades e distritos do município. Sexta-feira (11), às 9h, haverá desfile na Penha, contemplando as unidades escolares e a comunidade da região e bairros adjacentes.

A programação segue domingo (13), 9h, na orla do Farol de São Tomé, agrupando as escolas da Baixada Campista; dia 18, em Ururaí; 25, Travessão, ampliando a participação das comunidades das regiões norte e distritos; 27, encerramento oficial na Orla do Jardim Carioca (Avenida Bartolomeu Lisandro), reunindo as unidades de ensino públicas e particulares de Guarus.