Na abertura oficial, no Cepop, Frederico Paes hasteou a Bandeira de Campos e o major Igor Silva a do Brasil Foto César Ferreira/Divulgação
‘Cuidar da Cidade’ é tema da Semana da Pátria em Campos
Celebrações do Desfile Cívico-Militar da Independência foram abertos oficialmente, nesta segunda-feira, pelo prefeito Frederico Paes
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Fuligem no interior fluminense desafia as autoridades
Sob o céu de cinzas, moradores de algumas cidades das regiões Norte e Noroeste voltam a ser incomodados com as queimadas de canaviais
Apagão Social por trás dos furtos de fios em Campos
Casos são rotineiros no município, tendo como principais atores viciados em crack; mas força de segurança monta estratégia
Desenvolvimento de cidade é tratado por meio de livro
Obra escrita coletivamente ensina a promover a economia compartilhada e colaborativa como instrumento de prosperidade
Força-tarefa contra desmatamento tem impacto histórico
Mobilização estadual usa embargos remotos por satélite, aplica mais de R$ 800 mil em multas e mira crimes ambientais no interior do Rio
Ultrassom amplia o setor de imagem do Hospital São José
Equipamento foi instalado nesta terça-feira na unidade hospitalar da Baixada Campista, dentro da nova fase de reestruturação
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