A estrutura do polo de consumo está montada na orla, em frente à área da Marinha, com apoio logístico da prefeitura. Foto Gomes/Reprodução
Festival de Petiscos gera expectativa no comércio do Farol
Fôlego extra na economia da praia campista: uma tradição. Com início nesta sexta-feira, a programação será encerrada no domingo
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Integração policial combate crimes e recupera veículo
Uma ação conjunta recuperou um carro furtado em São João da Barra, com prisão em flagrante do condutor, nessa quinta-feira.
Polícia fecha central de "desmanches" de veículos em Campos
Operação aconteceu no subdistrito de Guarus, com apreensões de estruturas pertencentes a carros de luxo com registros ativos de furtos
Ação integrada com CCO apreende carro clonado em Campos
Dispositivo do governo municipal consolida mais uma vez seu papel estratégico no combate à criminalidade no município
Reforma da "Ponte de Ferro" começa a ser estruturada
Vistoria técnica conjunta entre equipes dos governos estadual, municipal e da empresa contratada marca etapa inicial
Setor de Serviços dá "injeção" nos cofres municipais
Contratações temporárias no comércio varejista e avanço na arrecadação de ISS em Campos causam impactos positivos constantes
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