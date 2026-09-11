A estrutura do polo de consumo está montada na orla, em frente à área da Marinha, com apoio logístico da prefeitura. - Foto Gomes/Reprodução

A estrutura do polo de consumo está montada na orla, em frente à área da Marinha, com apoio logístico da prefeitura. Foto Gomes/Reprodução

Publicado 11/09/2026 16:16

A partir desta sexta-feira (11) até domingo (13), Campos dos Goytacazes (RJ) realiza o 14º Festival de Petiscos do Farol de São Tomé, considerado um dos principais motores do turismo de negócios e subsistência do balneário fora da alta temporada. Tradicionalmente, o evento transforma a orla em frente à Marinha em um polo de consumo que beneficia diretamente a cadeia produtiva regional.

A realização é da Associação de Hotéis, Comércios e Similares (Ashcom) da praia, em parceria com o governo municipal. Para o setor econômico local, o evento atua como catalisador financeiro em um período do ano em que o comércio litorâneo costuma enfrentar baixa movimentação. Não apenas moradores de Campos, mas também de municípios vizinhos são atraídos.

Geralmente, os 11 estabelecimentos participantes registram picos de faturamento, o que impulsiona a taxa de ocupação em hotéis e pousadas da região. Com isso, a demanda exige a contratação de garçons, cozinheiros, pessoal de limpeza e segurança, aquecendo o mercado de trabalho local.

Também o consumo massivo de frutos do mar, carnes e bebidas movimenta fornecedores locais, pescadores e distribuidores de hortifrúti da Baixada Campista. Trata-se de um modelo de negócios com pratos variados ao valor único de R$ 35: o cardápio destaca desde o tradicional camarão empanado e moquecas até carnes e petiscos variados.

EDIÇÃO ANTERIOR – Na edição do festival de 2025, a expectativa de gerar 700 empregos e a circulação de cerca de R$ 3 milhões entre os comerciantes na economia local e na Baixada Campista foi superada, segundo os organizadores. Foram disponibilizados 50 pratos ao preço único de R$ 30 cada, com comerciantes e frequentadores elogiando o espaço e o cardápio.

Aliado à gastronomia, este ano o investimento em atrações musicais gratuitas estende o tempo de permanência dos clientes em cada estande, com shows programados a partir das 20h. Nomes como Sabrina Rocha e Gil Paixão estão na programação. No domingo, as apresentações começam ao meio-dia com os grupos Elas Sambam e Larice Barreto.

Os organizadores acreditam que o fim de semana de encerramento supere os números de abertura, consolidando o festival não apenas como um evento cultural, mas como uma política pública essencial para o desenvolvimento econômico e a valorização do turismo da única praia de Campos.