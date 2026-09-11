A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em investida juntamente com policiais militares e a colaboração do Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP) de São João da Barra (RJ), recuperou um carro furtado nessa quinta-feira (10) no município e prendeu o suspeito, de 28 anos.
A abordagem ocorreu nas proximidades da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes. Assim que o furto foi detectado, o sistema de monitoramento em tempo real do CIOSP entrou em ação, emitindo um alerta de que o automóvel trafegava pela rodovia 356 em direção a Campos.
O episódio reflete o cerco crescente montado pelas forças de segurança da região contra o furto, roubo e receptação de automóveis. As equipes da PRF foram acionadas, iniciaram o deslocamento estratégico e, com o suporte tático da Polícia Militar, conseguiram localizar e interceptar o veículo no perímetro urbano de Campos.
O condutor não ofereceu resistência no momento da abordagem. Questionado, ele alegou que havia recebido o carro de um conhecido e que sua única função era realizar o transporte do mesmo até o subdistrito de Guarus. A justificativa, contudo, não evitou a prisão.
O suspeito e o Fiat Uno foram conduzidos à 134ª Delegacia de Polícia Civil (Centro), onde o proprietário compareceu para reaver o carro. Após a análise jurídica do delegado de plantão, o suspeito do crime foi autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.
No local, foram encontradas duas carcaças de veículos desmontados que possuíam registro de furto, evidenciando que a rota entre o furto e o desmonte clandestino tem sido o principal alvo do serviço de inteligência policial no Norte Fluminense.
No desdobramento desta ocorrência, as investigações confirmam que as carcaças encontradas pertenciam a veículos de alto valor (uma Toyota Hilux SW4 e um Jeep Compass) e apura se o local funcionava como uma central rápida de "corte" para alimentar o mercado paralelo de autopeças na região.
No momento da abordagem inicial, ninguém foi preso no imóvel, mas equipes de prevenção técnica e papiloscopia colheram digitais e rastreiam os responsáveis pelo galpão. Os trabalhos são coordenados por agentes da 146ª Delegacia de Polícia Civil de Guarus.
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