Os agentes da PRF e da PM conseguiram localizar o veículo, logo após receberem informações do CIOSP. - Foto PRF/Divulgação

Os agentes da PRF e da PM conseguiram localizar o veículo, logo após receberem informações do CIOSP. Foto PRF/Divulgação

Publicado 11/09/2026 14:56

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em investida juntamente com policiais militares e a colaboração do Centro Integrado de Segurança Pública (CIOSP) de São João da Barra (RJ), recuperou um carro furtado nessa quinta-feira (10) no município e prendeu o suspeito, de 28 anos.

A abordagem ocorreu nas proximidades da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes. Assim que o furto foi detectado, o sistema de monitoramento em tempo real do CIOSP entrou em ação, emitindo um alerta de que o automóvel trafegava pela rodovia 356 em direção a Campos.

O episódio reflete o cerco crescente montado pelas forças de segurança da região contra o furto, roubo e receptação de automóveis. As equipes da PRF foram acionadas, iniciaram o deslocamento estratégico e, com o suporte tático da Polícia Militar, conseguiram localizar e interceptar o veículo no perímetro urbano de Campos.

O condutor não ofereceu resistência no momento da abordagem. Questionado, ele alegou que havia recebido o carro de um conhecido e que sua única função era realizar o transporte do mesmo até o subdistrito de Guarus. A justificativa, contudo, não evitou a prisão.

O suspeito e o Fiat Uno foram conduzidos à 134ª Delegacia de Polícia Civil (Centro), onde o proprietário compareceu para reaver o carro. Após a análise jurídica do delegado de plantão, o suspeito do crime foi autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

DESMANCHE - O caso é registrado em meio a uma semana de forte ofensiva policial contra crimes que envolvem veículos na região Norte Fluminense. Um dia antes, na quarta-feira (9), investigações da Polícia Militar desarticularam um provável ponto de desmanche clandestino no Parque São Silvestre, em Campos.

No local, foram encontradas duas carcaças de veículos desmontados que possuíam registro de furto, evidenciando que a rota entre o furto e o desmonte clandestino tem sido o principal alvo do serviço de inteligência policial no Norte Fluminense.

No desdobramento desta ocorrência, as investigações confirmam que as carcaças encontradas pertenciam a veículos de alto valor (uma Toyota Hilux SW4 e um Jeep Compass) e apura se o local funcionava como uma central rápida de "corte" para alimentar o mercado paralelo de autopeças na região.

No momento da abordagem inicial, ninguém foi preso no imóvel, mas equipes de prevenção técnica e papiloscopia colheram digitais e rastreiam os responsáveis pelo galpão. Os trabalhos são coordenados por agentes da 146ª Delegacia de Polícia Civil de Guarus.