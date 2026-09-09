Depois de interceptado, o veículo, juntamente com o condutor, foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia (Centro) Foto Secom/Divulgação
Ação integrada com CCO apreende carro clonado em Campos
Dispositivo do governo municipal consolida mais uma vez seu papel estratégico no combate à criminalidade no município
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Reforma da "Ponte de Ferro" começa a ser estruturada
Vistoria técnica conjunta entre equipes dos governos estadual, municipal e da empresa contratada marca etapa inicial
Setor de Serviços dá "injeção" nos cofres municipais
Contratações temporárias no comércio varejista e avanço na arrecadação de ISS em Campos causam impactos positivos constantes
Esquema especial na ‘Ponte Rosinha’ para ciclistas
Novo plano emergencial vale a partir desta terça-feira, beneficiando também pedestres, no trajeto Guarus-Centro e vce-versa
‘Cuidar da Cidade’ é tema da Semana da Pátria em Campos
Celebrações do Desfile Cívico-Militar da Independência foram abertos oficialmente, nesta segunda-feira, pelo prefeito Frederico Paes
Fuligem no interior fluminense desafia as autoridades
Sob o céu de cinzas, moradores de algumas cidades das regiões Norte e Noroeste voltam a ser incomodados com as queimadas de canaviais
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