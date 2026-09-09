Depois de interceptado, o veículo, juntamente com o condutor, foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia (Centro) - Foto Secom/Divulgação

Depois de interceptado, o veículo, juntamente com o condutor, foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia (Centro) Foto Secom/Divulgação

Publicado 09/09/2026 16:22

Campos - Uma ação conjunta entre o Centro de Controle Operacional (CCO) da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar, nesta terça-feira (8), resultou na identificação, localização e recuperação de um veículo clonado que circulava pelas ruas da cidade.

O flagrante foi possível graças ao avançado sistema de videomonitoramento do município. Operadores do CCO identificaram que um veículo modelo VW/Gol apresentava indícios consistentes de clonagem. Assim que a irregularidade foi detectada pelas câmeras, as forças de segurança pública foram acionadas imediatamente.

Em um fluxo de comunicação em tempo real, por meio das informações precisas fornecidas pelo monitoramento, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) conseguiram interceptar o carro que, juntamente com o condutor, foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o veículo permaneceu apreendido e o motorista foi autuado em flagrante.

A ocorrência evidencia o impacto direto do trabalho técnico desenvolvido pelo CCO na rotina de segurança de Campos, ao aliar tecnologia de ponta, vigilância constante e uma articulação rápida com as equipes de campo. A estratégia otimiza a resposta policial e eleva a eficiência das operações urbanas.

SERVIÇO 24 HORAS - O CCO foi criado em julho de 2024 , com a proposta de proporcionar a todas as forças de segurança o trabalho em conjunto, com equipamentos distribuídos de acordo com a mancha de ocorrências e gargalos de trânsito, definidos em reuniões de trabalho, envolvendo todos os órgãos integrantes.

Definida com 15 posições e cerca de 300 câmeras espalhadas em locais estratégicos da cidade, a ferramenta vem reforçando o sistema de segurança pública do município. Participaram do processo de estruturação representantes do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT); Guarda Civil Municipal (GCM); Secretaria de Ordem Pública; Defesa Civil; Corpo de Bombeiros; Polícias Federal, Militar, Civil, Rodoviária Federal e Exército.

Reunindo segurança urbana e trânsito, o sistema conta com serviço de duração de 24 horas, obedecendo a uma estratégia de agilizar e qualificar o monitoramento, vigilância e atendimento à população. O órgão informa que mantém a atuação permanente de suas equipes, reforçando o compromisso com a prevenção de delitos.