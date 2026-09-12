Material semelhante a drogas, dinheiro e cobre foram apreendidos durante a ocorrência no Centro de Campos - Foto: Divulgação

Material semelhante a drogas, dinheiro e cobre foram apreendidos durante a ocorrência no Centro de CamposFoto: Divulgação

Publicado 12/09/2026 16:10

Quatro pessoas foram parar na delegacia depois que uma fumaça chamou a atenção de agentes da Guarda Civil Municipal em um imóvel abandonado no Centro de Campos dos Goytacazes. A abordagem terminou com a apreensão de cobre queimado, material semelhante a cocaína e crack , além de R$ 181 em dinheiro.

A ocorrência foi atendida por agentes do programa Centro + Seguro, nas proximidades do Beira-Valão. Durante o patrulhamento preventivo, por volta da 1h, a equipe percebeu fumaça saindo de um imóvel abandonado na Rua Benta Pereira.

Ao verificar a situação, os guardas encontraram quatro pessoas no interior do imóvel e restos de cobre queimado. O material aparentava ter sido submetido ao fogo, segundo o registro da ocorrência.

A equipe fez buscas no local e abordou o grupo. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com dois dos envolvidos.

Informações repassadas aos agentes apontaram que um dos abordados seria conhecido por comprar cobre ou receber esse tipo de material em troca de drogas. A suspeita é de que o cobre fosse levado posteriormente para depósitos de reciclagem. A origem do material encontrado no imóvel e as circunstâncias envolvendo sua posse serão apuradas pela Polícia Civil.

Mochila tinha material semelhante a cocaína e crack - Durante a revista das duas mulheres, uma agente da Guarda Civil Municipal foi chamada para acompanhar o procedimento. Dentro de uma mochila, os guardas encontraram 31 pinos com material semelhante a cocaína, 14 pedras com características de crack e R$ 181 em notas de pequeno valor.

A propriedade da mochila e dos materiais gerou versões diferentes entre os abordados. Diante das divergências e do material localizado, os quatro foram conduzidos à 134ª DP, junto com o cobre e os demais itens apreendidos.

O caso foi apresentado à autoridade policial, que deverá analisar as circunstâncias da ocorrência e definir as medidas cabíveis. A apreensão, por si só, não determina a responsabilidade criminal dos envolvidos, que será apurada no curso da investigação.