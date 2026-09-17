Fenômeno aumentou severamente os estragos na orla costeira, com o avanço do mar destruindo trechos da estrada de acesso à Barra do Furado, na divisa com o município de Quissamã - Foto Defesa Civil/Reprodução

Fenômeno aumentou severamente os estragos na orla costeira, com o avanço do mar destruindo trechos da estrada de acesso à Barra do Furado, na divisa com o município de Quissamã Foto Defesa Civil/Reprodução

Publicado 17/09/2026 17:49 | Atualizado 17/09/2026 18:08

A erosão costeira em no litoral de Campos dos Goytacazes avança de forma bastante preocupante, ameaçando a infraestrutura da praia do Farol de São Tomé, a economia da região e a segurança da população. Dados do Centro de Monitoramento de Desastres (CEMOD), órgão vinculado à Defesa Civil Municipal, revelam que 59% da costa campista apresenta uma clara tendência erosiva.

Antônio Ivo, gerente de geoprocessamento do CEMOD destaca que a erosão costeira é uma temática de alto impacto socioambiental e econômico para Campos, demandando atenção contínua do poder público, por se tratar de um processo dinâmico e diretamente influenciado pelas variações climáticas.

O gerente pontua que atualizações periódicas e o desenvolvimento constante de novos estudos são essenciais para subsidiar diagnósticos precisos, aprimorar o mapeamento de riscos e nortear intervenções eficazes na salvaguarda da infraestrutura costeira e da comunidade local.

Em agosto, o fenômeno aumentou severamente os estragos na orla costeira, com o avanço do mar destruindo trechos da estrada de acesso à Barra do Furado, na divisa com o município de Quissamã volta a preocupar. Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura do governo campista estiveram no local fazendo levantamento da situação.

A visita técnica aconteceu no trecho próximo ao Lagamar, tendo a finalidade de buscar alternativas que permitam melhorar, de forma emergencial, as condições de circulação, já que a complexidade do problema exige estudos antes da execução de qualquer intervenção. Obras paliativas e desvios improvisados são frequentemente adotados.

RISCOS EMINENTES - Levantamento do CEMOD aponta que a destruição da faixa de areia não ocorre de forma homogênea, mas se concentra severamente em uma zona crítica de maior vulnerabilidade: o trecho de 9 quilômetros compreendido entre a Barra do Furado e a região do Camping.

Trata-se de uma área que, historicamente, sofre com a dinâmica de ventos fortes, correntes marítimas intensas e ressacas cíclicas, agora enfrenta uma aceleração do processo de degradação. A perda contínua de solo costeiro coloca em risco direto residências, vias públicas e o ecossistema.

Observa-se que a estinga tem funcionado como uma barreira de proteção natural contra a fúria do mar nos momentos mais críticos. Na avaliação de especialistas e técnicos do monitoramento, o fenômeno em Campos é impulsionado por uma combinação de fatores climáticos globais e intervenções humanas locais.

CAUSAS E EFEITOS - Uma das constatações é que o aumento da frequência e da intensidade de tempestades marítimas, associado à elevação gradual do nível do mar, potencializa o poder destrutivo das ondas. Paralelamente, o deficit de aporte de impede a reconstituição natural das praias após os períodos de grandes ressacas.

O resultado é um saldo negativo crônico, onde o mar retira muito mais areia do que a costa é capaz de repor. O diagnóstico detalhado é da Defesa Civil e serve como subsídio para que a gestão pública e a comunidade científica unam forças na busca por soluções mitigadoras, entre as alternativas discutidas para conter o avanço do mar na zona crítica.

As sugestões constam de obras de engordamento artificial de praia, a construção de estruturas de retenção costeira e, principalmente, a implementação de políticas rigorosas de zoneamento urbano que impeçam novas construções em áreas mapeadas como de alto risco. Progressivamente, a região costeira está sendo tomada pelo oceano.