O Centro de Monitoramento de Desastres d a Defesa Civil de Campos acompanha a meteorologia e orienta sobre medidas preventivas - Foto Defesa Civil/Divulgação

O Centro de Monitoramento de Desastres d a Defesa Civil de Campos acompanha a meteorologia e orienta sobre medidas preventivas Foto Defesa Civil/Divulgação

Publicado 16/09/2026 15:28

As regiões Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro estão em alerta por conta do avanço de um forte sistema de baixa pressão atmosférica previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmett). O cenário aponta para uma virada brusca no tempo, interrompendo o padrão seco característico de setembro.

O aviso de chuvas intensas e ventos fortes emitido pelo Inmett aponta que, até a manhã desta quinta-feira (17), podem ocorrer volumes de chuva de 50 milímetros por dia, acompanhados de rajadas de vento intensas, oscilando entre 40 km/h (quilômetros por hora) e 60 km/h, elevando o risco de pequenos transtornos urbanos e rurais.

As equipes da Defesa Civil Estadual e dos municípios estão em regime de prontidão máxima. Cidades do Noroeste — como Cambuci e Porciúncula — já operam com monitoramento intensificado em áreas de encosta e margens de rios, ativando comitês locais preventivos para minimizar o impacto de potenciais enchentes.

Através do Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod), a Defesa Civil de Campos acompanha a meteorologia e recomenda que a população adote medidas preventivas para reduzir o risco de acidentes. Uma orientação para caso de rajada é evitar permanecer em áreas arborizadas ou nas proximidades de estruturas que possam ser afetadas pela força do vento, como placas, coberturas, andaimes e objetos que possam ser projetados.

Historicamente, a situação climática mais delicada se concentra nos municípios vulneráveis a alagamentos urbanos no vale do Rio Muriaé e do Rio Paraíba do Sul. A combinação do solo saturado por pancadas anteriores com a previsão de novas tempestades eleva de forma moderada o risco hidrológico em todo o interior.

Embora até o momento não tenha sido registrada nenhuma consequência drástica neste mês, a expectativa técnica para os próximos dias exige vigilância redobrada. Há preocupação da Defesa Civil com possíveis quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Conforme dados do Inmett, as instabilidades vão se intensificar ao longo da semana, criando condições favoráveis para que o Norte Fluminense supere a marca de 100 milímetros (mm) acumulados de chuvas. No entanto, a quarta-feira amanheceu sem o registro de tempestades nas duas regiões, ainda que o tempo esteja “carregado”.

Em Campos dos Goytacazes e Itaperuna, a semana segue com chuva passageira e céu nublado. São João da Barra está em estado de atenção, com possibilidade de pancadas moderadas a fortes. Para qualquer sinal de movimentação de terra ou inundação, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil do Estado do Rio pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.