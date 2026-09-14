Negociação presencial em Campos será na sede do Palácio da Cultura, com atendimento iniciando às 9h - Foto Antônio Filho/Divulgação

Negociação presencial em Campos será na sede do Palácio da Cultura, com atendimento iniciando às 9h Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 14/09/2026 19:53

Com oferta de condições especiais de pagamento e orientação para combater o superendividamento dos cidadãos, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) realiza em setembro uma mobilização histórica através do Mutirão Estadual de Negociação de débitos. Pela primeira vez, abrange os 92 municípios, oferecendo descontos expressivos que podem chegar a até 99%.

Combinado com os Procons municipais, a força-tarefa estará atendendo a população de Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana do dia 22 a 24. O atendimento será totalmente gratuito, e o cronograma completo de postos bem como a listagem atualizada de empresas participantes podem ser conferidos no site oficial do Mutirão do Consumidor.

A negociação presencial em Campos está programada para o Palácio da Cultura (Rua Alvarenga Filho, Centro), com atendimento iniciando a partir das 9h e distribuição de senhas estendida até as 14h. O Procon local alinhou os detalhes logísticos diretamente com representantes do órgão estadual para garantir suporte a demandas de diferentes segmentos varejistas e de serviços.

Já o Procon de São Francisco servirá como polo oficial de atendimento em sua própria sede, localizada na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, nº 180, no Centro, operando das 9h às 17h durante os três dias de evento. Credores de relevância nacional e regional já estão confirmados no mutirão.

Estarão envolvidas instituições financeiras, grandes empresas de varejo, concessionárias de serviços públicos essenciais. Também será aberto espaço para o comércio local. Empresas interessadas em participar e fechar acordos diretamente com seus clientes inadimplentes podem procurar a sede do Procon para realizar o cadastramento prévio.

De acordo com os critérios, consumidores interessados em garantir o atendimento devem comparecer aos locais indicados munidos de documento oficial de identidade com foto, CPF e um comprovante de residência.; além de faturas, boletos atrasados, contratos ou qualquer outro tipo de documento que comprove e ajude a evidenciar o valor do débito em aberto.