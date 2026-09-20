Alexandre Reis diz que a iniciativa beneficia diretamente os municípios do interior que concentram a atividade petrolífera - Foto Firjan/Divulgação

Alexandre Reis diz que a iniciativa beneficia diretamente os municípios do interior que concentram a atividade petrolífera Foto Firjan/Divulgação

Publicado 20/09/2026 15:20

Municípios do Norte e Noroeste Fluminense têm a oportunidade de se potencializar na estratégia para atrair novos investimentos, gerar empregos qualificados e fortalecer a economia local durante a ROG.e, que a Firjan SENAI SESI realiza a partir desta segunda-feira (21) até quinta-feira (24), no Rio de Janeiro.

O evento está programado para o Riocentro, localizado na Avenida Salvador Allende, 6.555, na Barra da Tijuca (Barra Olímpica). No estande da federação, localizado no Pavilhão 4, serão expostas tecnologias de ponta desenvolvidas em parceria com gigantes do setor, como a Petrobras, além de soluções integradas em educação profissional, saúde e segurança do trabalho.

A participação ganha relevância estratégica para o Norte e Noroeste Fluminense principalmente porque essas são as regiões diretamente impactadas pela cadeia produtiva. Entre as soluções em pesquisa aplicada, destacam-se a análise química por imagens hiperespectrais - método que identifica sais minerais em água produzida sem o uso de reagentes - e um novo biomaterial voltado para a absorção de óleo em operações industriais.

Segundo Giovanni Pedroso, coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Firjan SENAI, a análise hiperespectral é uma aliada estratégica para o setor: “É um método de análise química que usa um sensor capaz de avaliar o espectro da imagem para identificar e quantificar elementos de uma amostra real”.

Pedroso realça que a análise possibilita a identificação de sais minerais sem o uso de reagentes e contribui para uma melhor tomada de decisão em relação ao tratamento ou descarte de água: “O protagonismo do estado no cenário nacional baliza as ações da instituição no evento”.

REFLEXO MAIOR - Na avaliação do diretor executivo Operacional do Sistema Firjan e diretor executivo SESI SENAI, Alexandre Reis, a iniciativa beneficia diretamente os municípios do interior que concentram a atividade petrolífera. Ele aponta que o estado concentra cerca de 65% dos investimentos em projetos de energia e responde por 88% da produção nacional de petróleo.

Reis ressalta o papel da federação no fortalecimento do setor. Para ele, a ROG.e evidencia a dimensão estratégica que o mercado de energia tem para o desenvolvimento do Rio de Janeiro e do Brasil: “Fortalecer essa cadeia significa fazer com que a força da energia se multiplique pela economia fluminense e ajude a ampliar a competitividade do Brasil”.

O gerente de Pesquisa Aplicada em Química, Biologia e Saúde da entidade, Antônio Fidalgo, reforça que a pesquisa aplicada da Firjan SENAI, aliada a seu corpo técnico de alta competência, entrega grandes projetos para o desenvolvimento de novas fontes de energia no Brasil, em parceria com as principais operadoras de petróleo do país.

Entre as frentes de atuação, Fidalgo pontua a captação de CO₂ para produção de matérias-primas, o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), a produção de hidrogênio de baixo carbono, o desenvolvimento e a otimização de análises químicas por imagens e a conversão de biomassa em combustíveis não fósseis.

IMPACTO REGIONAL - Diretor de Indicadores Econômicos e Sociais na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Energia de Campos dos Goytacazes, o economista Ranulfo Vidigal comenta que a Firjan, interessada no fortalecimento da indústria fluminense, promove corretamente eventos voltados para a dinâmica do parque produtivo do Estado do Rio.

Com a crise no Oriente Médio, Vidigal observa que o continente sul-americano é o local preferido pelas grandes empresas petrolíferas mundiais para expandir seus negócios: “O Brasil já está entre os maiores produtores e exportadores de óleo e gás. O Estado do Rio, como maior produtor brasileiro, precisa adensar a cadeia industrial do petróleo e garantir bons empregos, melhores salários e renda petrolífera na forma de indenização estatal”.

Sobre os efeitos no Norte Fluminense, Vidigal assinala: “Temos uma Região Metropolitana que se inicia na Região dos Lagos e vai até a divisa com o Espírito Santo impactada, diretamente, pela movimentação associada à exploração e produção de petróleo". Ele considera a ROG.e muito importante diante do cenário atual.

O economista resume que o óleo e o gás ainda representam 40% da oferta mundial de energia e assim vão se manter pelas próximas décadas: “Nesse contexto, as perspectivas para o Estado do Rio de Janeiro são bastante positivas”, conclui, reforçando que o evento da Firjan será importante na conexão de fornecedores locais às grandes operadoras globais da cadeia produtiva.