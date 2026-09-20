Legenda da foto: Frederico Paes defende mais união na defesa dos direitos e proteção das mulheres vítimas de violência. - Foto César Ferreira/Divulgação

Legenda da foto: Frederico Paes defende mais união na defesa dos direitos e proteção das mulheres vítimas de violência. Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 20/09/2026 15:38 | Atualizado 20/09/2026 15:38

Focado no enfrentamento à violência contra as mulheres, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) reforça iniciativas já em andamento, amparadas na Secretaria de Assistência Social e Cidadania. A elevação da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres à categoria de secretaria é o passo de maior destaque no próximo desdobramento.

Em molde semelhante à Central de Atendimento à Mulher, do governo federal, o projeto da Ronda Maria da Penha já cumpre papel fundamental na proposta municipal desde 2021, envolvendo a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres e a Guarda Civil de Campos no desenvolvimento de ações de proteção e prevenção.

O pronto atendimento à mulher vítima de violência acaba de ser potencializado com uma viatura especializada, entregue quarta-feira (16) pelo prefeito Frederico Paes, que defende a importância da mobilização de diferentes esferas no combate à violência contra a mulher. “Vão acontecer muito mais coisas”, deixa no ar.

Uma dica deixada pelo prefeito é a transformação da subsecretaria em secretaria ainda este ano: “Temos em Campos uma Delegacia da Mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário atuantes. Precisamos estar ainda mais unidos na defesa dos direitos e proteção das mulheres vítimas de violência”, ratifica.

Orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento fazem parte das ofertas de apoio; assim como o registro e o encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes constam no escopo de atuação, sob a coordenação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Mercedes Baptista.

PIONEIRISMO - “Ninguém faz nada sozinho. Da mesma forma que chegamos até aqui juntos, nossa rede será cada vez mais completa para atender as mulheres do nosso município”, assinala o comandante da Guarda Civil Municipal, Wellington Levino. A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Josiane Viana, concorda e diz que a Prefeitura de Campos é uma das mais completas e pioneira em termos de atendimento às mulheres.

“Acabamos de receber a viatura, mas em breve também teremos a van com acessibilidade para trabalhar o CEAM itinerante, levando nossa rede até a mulher que não tem condições de vir pessoalmente até a sede”, adianta Josiane, comentando: “Essa ação junto à Guarda é extremamente importante para atuarmos além dos muros das nossas unidades”.

O secretário de Assistência Social e Cidadania, Rodrigo Carvalho, enfatiza a relevância do novo momento na política pública em prol das mulheres no município: “Josiane, junto a toda a rede de proteção, faz um grande trabalho e, agora, com a chegada deste carro, pode salvar vidas. É fundamental trabalharmos também a prevenção para reduzirmos essas páginas tristes na história do nosso país em relação à violência contra a mulher”.