A PM montou planejamento com policiais atuando a pé e postados em pontos estratégicos dos municípios - Foto 8º BPM/Arquivo

A PM montou planejamento com policiais atuando a pé e postados em pontos estratégicos dos municípios Foto 8º BPM/Arquivo

Publicado 01/10/2026 18:39

A blindagem ao processo de votação no Norte do Estado do Rio de Janeiro já está definida, coordenada diretamente pelo 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM). A operação exclusiva para o primeiro turno, domingo (4), contará com o desdobramento de 568 policiais militares atuando em Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis.

O planejamento estratégico visa garantir a segurança de eleitores, mesários e servidores da Justiça Eleitoral nos quatro municípios de abrangência. Já está definido que a engrenagem da operação começa a rodar oficialmente no sábado (3), data reservada para a complexa logística de escolta, transporte e distribuição das urnas eletrônicas.

A rota dos procedimentos será das respectivas sedes das juntas eleitorais até os locais de votação. O comando regional adianta que a estratégia operacional foi desenhada sob medida para as características de cada município, distribuindo o efetivo de maneira proporcional à demanda populacional e ao número de seções eleitorais de cada localidade.

Por ser o maior colégio eleitoral da região, em Campos as equipes de policiais serão posicionadas em quadrantes geográficos de alta visibilidade e nas principais vias de circulação em todo o município. A tática visa encurtar o tempo de resposta e neutralizar focos de tensão ou crimes eleitorais de forma imediata.

Quando os portões se abrirem para a votação oficial no domingo, das 8h às 17h, o patrulhamento ostensivo será maximizado nas áreas periféricas e nas proximidades de todos os pontos de sufrágio. O plano de contingência prevê a alocação de um oficial da corporação em cada zona eleitoral, estabelecendo uma linha direta de comunicação com os juízes eleitorais locais.

Ações interligadas

O 8º BPM destaca que, além do policiamento a pé e em viaturas, a operação conta com monitoramento em tempo real interligado ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), assegurando que qualquer desvio das normas democráticas seja rapidamente contido para que a população do Norte Fluminense possa exercer o direito ao voto com total tranquilidade.

Campos, São João da Barra, São Francisco e São Fidélis somam 483.629 eleitores aptos e envolvem um total aproximado de 1.860 urnas eletrônicas gerenciadas pelo Polo Campos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) resume que são 370.237 eleitores em Campos; São João da Barra, 43.196; São Francisco, 39.960; e São Fidélis, 30.236.

Quanto à quantidade de urnas, o Polo Regional de Campos organizou e lacrou cerca de 1.860 para atender às seções de votação e às contingências da região. A distribuição específica detalhada pela Justiça Eleitoral foca principalmente no maior colégio eleitoral, Campos, que recebeu 1.280 destinadas diretamente aos pontos de votação do município.

As demais urnas do montante (aproximadamente 580 equipamentos) estão reservadas para as seções eleitorais de São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis. Também fazem parte do lote os municípios de Italva e Cardoso Moreira, que integram a base de distribuição logística desse mesmo polo regional.