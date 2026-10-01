Na ação os policiais conseguiram apreender os veículos e efetuar as prisões de dois suspeitos na BR-101 Foto PRF-Divulgação
Investida da PRF na BR-101 evita assalto e prende suspeitos
Ação faz parte de estratégia permanente para coibir infrações de trânsito e asfixiar a logística de crimes como o roubo de carga e de veículos
Investida da PRF na BR-101 evita assalto e prende suspeitos
Ação faz parte de estratégia permanente para coibir infrações de trânsito e asfixiar a logística de crimes como o roubo de carga e de veículos
Força-tarefa busca manter proteção de margem do Paraíba
Ações conjuntas na descida da ponte Saturnino de Brito visam coibir invasões e transformar a margem do Rio Paraíba do Sul em área de convivência
Vigilância Sanitária apreende carga de manteiga e queijo
Ação aconteceu em conjunto com a Força Especial de Controle de Divisas; também foram apreendidos mel e goma de mandioca
Instabilidade deixa Norte e Noroeste em alerta amarelo
Instituto Nacional de Meteorologia chama atenção para tempestades, com chuvas que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora
Campos injeta mais de R$ 144 milhões na economia local
O montante é relativo à folha de pagamento do mês de setembro, efetuado nesta quarta-feira ao funcionalismo municipal como um todo.
Economia Solidária amplia estratégia e força em Campos
Governo municipal define a confecção de 100 barracas padronizadas exclusivas para os artesãos do município e realiza entrega de carteiras
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