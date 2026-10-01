Na ação os policiais conseguiram apreender os veículos e efetuar as prisões de dois suspeitos na BR-101 - Foto PRF-Divulgação

Na ação os policiais conseguiram apreender os veículos e efetuar as prisões de dois suspeitos na BR-101 Foto PRF-Divulgação

Publicado 01/10/2026 17:10 | Atualizado 01/10/2026 17:23

Dois homens suspeitos de planejar assalto a um estabelecimento comercial às margens da BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, foram presos no final da noite dessa quarta-feira (30) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) . A ação aconteceu após uma perseguição a dois veículos.

A operação resultou na apreensão dos carros e de aparelhos celulares. De acordo com os agentes, a investida teve início quando os eles avistaram dois carros trafegando juntos e em alta velocidade na BR-101. Depois de buscas na região de Guarus, os policiais localizaram um Jeep Renegade parado no quilômetro 59 da rodovia, perto do comércio que seria alvo do grupo.

Em seguida, próximo do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, os agentes abordaram outro suspeito saindo de um matagal. Ele tentou se desfazer da chave de um Chevrolet Onix, que foi apreendido imediatamente. Em depoimento, o homem confessou que viajou de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, para roubar o caixa-cofre do estabelecimento.

O homem revelou ainda que outros comparsas armados conseguiram fugir pela vegetação. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio nas buscas, mas o restante do bando não foi encontrado. Os detidos e os automóveis foram levados para a 146ª DP (Guarus).

O caso reforça a importância do patrulhamento contínuo e das operações estratégicas que a PRF mantém por tempo indeterminado nas principais rodovias da região, incluindo a BR-101 e a BR-356, vias consideradas cruciais para o escoamento de cargas e trânsito de passageiros.

Atenção permanente

As prisões refletem o impacto direto do policiamento ostensivo e rotineiro que a PRF tem na BR-101 , que conecta o Rio de Janeiro ao Espírito Santo , e na BR-356, elo entre o Norte Fluminense e o Noroeste do estado e Minas Gerais. A estratégia conta com fiscalizações diárias, pontos de bloqueio e monitoramento de inteligência.

A 8ª Delegacia da PRF em Campos está localizada na Rua Doutor Sílvio Bastos Tavares, nº 59, Parque Rodoviário, próximo estrategicamente da BR-101, visando otimizar o policiamento ostensivo e o atendimento nas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Na rodovia, a área de abrangência compreende o Casimiro de Abreu até a divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo.

Na BR-356, a atuação é feita de São João da Barra até a divisa com o estado de Minas Gerais. Entre os municípios envolvidos na região de cobertura estão, além de Campos e Casimiro, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Cardoso Moreira. Para entrarem contato basta discar 191 (telefone nacional de atendimento de emergência da PRF), (21) 3503-2380 ou (22) 2732-2012.