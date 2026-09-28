Frederico Paes ressalta que o Mês da Pátria deste ano reforçou a integração comunitária no município - Foto César Ferreira/Divulgação

Frederico Paes ressalta que o Mês da Pátria deste ano reforçou a integração comunitária no município Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 28/09/2026 17:05 | Atualizado 28/09/2026 17:06

“Cuidar da Cidade: o papel de cada um, a responsabilidade de todos”. Trata-se do tema do Mês da Pátria em Campos dos Goytacazes (RJ), encerrado oficialmente nesse domingo (27) com um desfile cívico-militar que reuniu milhares de alunos, profissionais do ensino e moradores da região na Orla do Jardim Carioca, em Guarus.

A iniciativa consolidou o calendário descentralizado de festividades promovido pelo governo municipal, realizado pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). O prefeito de Campos, Frederico Paes, acompanhou de perto as apresentações das instituições públicas e privadas ao lado da secretária de Educação, Tânia Alberto, e do secretário da Casa Civil, Suledil Bernardino.

Paes ressalta que o evento deste ano reforçou a integração comunitária e destaca o forte sentimento de nostalgia e a importância de manter a tradição viva para as novas gerações: "O desfile nos traz boas lembranças e ensina às crianças o valor da nossa história, da união e do respeito ao nosso país”.

O prefeito avalia que a celebração lhe trouxe muita emoção, pois recordou a sua infância, quando a mãe dele (Maria Francisca Paes) era secretária de Educação de Campos, na década de 70. “O encerramento do Mês da Pátria representou a essência de uma verdadeira festa popular. Fechamos do melhor jeito: nas ruas, perto da população".

O desfile em Guarus coroou uma extensa programação iniciada em dois de setembro na Praça do Santíssimo Salvador. Ao longo do mês, o civismo percorreu pontos estratégicos do município, incluindo o Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop) no dia sete, além de localidades como Penha, Farol de São Tomé, Ururaí, Goitacazes e Travessão.

Papel social essencial

Suledil Bernardino celebra o balanço positivo e o caráter histórico das festividades deste ano, com destaque para a retomada oficial de desfiles em bairros e distritos que estavam fora do circuito tradicional. De forma semelhante, Tânia Alberto direciona seus agradecimentos aos servidores, pais e alunos pelo empenho na organização.

A secretária enfatiza que as apresentações na avenida refletiram diretamente o compromisso e a qualidade do ensino oferecido nas unidades escolares da rede. Para quem participou ativamente dos preparativos, o desfile cumpriu um papel social essencial.

Maria de Fátima Alonso, diretora da Escola Municipal Frederico Paes Barbosa, comenta que o evento funcionou como uma vitrine do cotidiano escolar e fortalece o vínculo entre a escola e a comunidade. "Precisamos manter viva a essência do patriotismo, do cumprimento do dever cívico", opina.

A divisão geográfica das festividades é elogiada por moradores, que destacam a oportunidade de inclusão de diferentes regiões de Campos no calendário oficial, devolvendo o brilho e a tradição aos bairros periféricos e distritos. O desfile começou pela manhã e foi encerrado à tarde, com pessoas de várias idades participando.